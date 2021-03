Exlekára Sky Freemana uznali za vinného z podania testosterónu

Londýn 12. marca (TASR) - Bývalého lekára britskej cyklistickej reprezentácie a tímu Sky Richarda Freemana uznali za vinného z podania testosterónu nemenovanému cyklistovi. Verdikt vyniesol Zdravotnícky tribunál v Manchestri. Freeman pôsobil pri tíme v rokoch 2009-2017.



Lekár sa priznal k objednaniu gélu s testosterónom, no vyhlásil, že tak vykonal na žiadosť trénera stajne Sky Shanea Suttona, ktorý údajne potreboval liečiť problémy s erekciou. Ten to však poprel.



Prípad vrhá podozrenie na úspešnú éru britskej cyklistiky. Bradley Wiggins, Chris Froome i Geraint Thomas triumfovali na Tour de France v časoch, keď Freeman bol v tíme Sky. Správu priniesol denník The Guardian.