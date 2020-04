Bývalý šéf IWF napriek suspendácii údajne pokračoval v machináciách

Budapešť 13. apríla (TASR) - Bývalý dlhoročný prezident Medzinárodnej vzpieračskej federácie (IWF) Tamás Aján údajne aj napriek suspendácii pokračuje v nelegálnej činnosti týkajúcej sa krytia dopingu a sprenevery peňazí. Vyplýva to z najnovších zistení nemeckej televíznej stanice ARD, ktorej investigatívny antidopingový tím nakrútil dokument o pretrvávajúcich nekalých praktikách maďarského funkcionára.



Osemdesiatjedenročný Aján stál na čele IWF dvadsať rokov, výkonný výbor federácie ho však v januári na tri mesiace suspendoval. Dôvodom bola reportáž ARD, v ktorej odzneli obvinenia z porušenia antidopingových pravidiel, športového podvodu a korupcie. Do tejto chvíle sa napríklad nepodarilo vysvetliť záhadné zmiznutie 5,5 milióna amerických dolárov, ktoré pred rokmi poslal vzpieračom Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Vyšetrovanie korupcie voči jeho osobe vedie kanadský právnik Richard McLaren, Aján sa však naďalej správa ako šéf IWF. "Nič sa nezmenilo. Pracuje vo svojej kancelárii v sídle IWF v Budapešti a podpisuje dokumenty. Nie je to dobré," povedal člen správnej rady ARD Maxim Agapitov.



Dočasná prezidentka IWF, Američanka Ursula Papandreaová tvrdí, že Aján jej pred istým časom odmietol odovzdať agendu a dokonca sa jej vyhrážal zatknutím. "Povedal mi, že on je prezident a ja som nula... Neviem, čo mám robiť. Mám strach, obávam sa o môj život a zdravie," uviedla Papandreaová. Kontroverzného funkcionára v oficiálnom liste vyzvala, aby rešpektoval rozhodnutie členov Výkonného výboru IWF a vzdal sa funkcie: "Za žiadnych okolností nemáte právo viesť a reprezentovať vzpieračskú federáciu."