Extraligová Banská Bystrica bude bez brankára Vaya

Banská Bystrica 6. januára (TASR) - Maďarský hokejový brankár Ádam Vay už nie je hráčom extraligového klubu HC 05 Banská Bystrica. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Vay prišiel do Banskej Bystrice pred sezónou 2020/2021. V najvyššej slovenskej súťaži si spravil dobré meno v ročníku 2018/2019, v ktorom pôsobil v Miškovci, no v drese "baranov" nenaplnil očakávania. V sezóne 2020/2021 nastúpil do 17 zápasov, v ktorých dosiahol 88,7-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 3,69 inkasovaného gólu na zápas. Posledný zápas v drese Banskej Bystrice odchytal 22. decembra proti Liptovskému Mikulášu (4:6), v ktorom po treťom inkasovnaom góle prepustil miesto Filipovi Belányimu.



Tréner banskobystrického tímu Miroslav Chudý netajil, že by privítal posilnenie mužstva. "V rámci možností chceme mužstvo posilniť, inak sa nepohneme ďalej. My aktuálne môžeme vyhrať zápas, ale nemôžeme vyhrávať. Zatiaľ sa iba oslabujeme a príchod posíl je minimálny. Verím však, že na tom zapracujeme a pri posilách budeme mať šťastnú ruku. Nie všetko sa doteraz podarilo a vidno to aj na ľade," povedal Chudý, ktorého zverenci sú po 25 odohraných zápasoch na predposlednom 11. mieste tabuľky Tipos extraligy a na 10. Miškovec strácajú tri body.