Extraligové Michalovce sú už bez Matoušeka a Majdana

Michalovce 17. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Tomáš Matoušek a Juraj Majdan už nie sú hráči extraligového klubu HK Dukla Ingema Michalovce. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Matoušek prišiel do Michaloviec pred sezónou 2020/2021 zo Slovana Bratislava. Aj vinou zdravotných problémov odohral v michalovských farbách iba 5 extraligových zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól a 3 mínusové body v hodnotení +/-. Podľa vyjadrenia klubu sú za jeho odchodom rodinné dôvody.



Michalovský klub angažoval Majdana v polovici novembra 2020. Nastúpil do 7 zápasov, v ktorých získal 1 bod za asistenciu. Pre 29-ročného krídelníka išlo o šieste pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Významnú časť kariéry strávil v Česku, vo farbách Litvínova získal v roku 2015 majstrovský titul. Po ňom zamieril do najvyššej slovenskej súťaže. V nej si postupne zahral za Banskú Bystricu, Zvolen, Poprad, Nitru a v sezóne 2019/2020 za Košice.