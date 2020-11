Extraligový HC Slovan Bratislava angažoval brankára Parksa

Bratislava 21. novembra (TASR) - Americký hokejový brankár Tyler Parks sa stal novou akvizíciou extraligového HC Slovan Bratislava. S klubom podpísal zmluvu do konca sezóny 2020/2021. "Belasí" o tom informovali na sociálnych sieťach.



Parks by mal v zostave Slovana pomôcť postupne nahradiť mladíkov Romana Durného a Adama Bekeho. Durný v priebehu decembra zamieri do zámoria na predsezónny kemp NHL, resp. AHL, Bekeho čaká pôsobenie v slovenskom tíme do 20 rokov. Okrem nich je súčasť bránkoviska Slovana aj Rus Andrej Makarov, ten však pre zdravotné problémy vynechá niekoľko zápasov.



Pre 28-ročného Parksa pôjde o prvé pôsobenie mimo Severnej Ameriky. Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala najmä v ECHL, v ročníku 2019/2020 si v 5 dueloch vyskúšal aj AHL. V drese Tuscon Roadrunners mal v 5 stretnutiach 92,0-percentnú úspešnosť zásahov s priemerom 2,18 inkasovaného gólu na zápas. Prevažnú časť predchádzajúcej sezóny strávil v tíme Rapid City Rush v ECHL a v 25 stretnutiach dosiahol 91,1-percentnú úspešnosť a priemer 3,21 gólu na zápas.