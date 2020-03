Florbalová extraliga mužov i žien sa nedohrá

Bratislava 28. marca (TASR) - Prezídium Slovenského zväzu florbalu (SZFB) sa rozhodlo vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu predčasne ukončiť všetky zostávajúce súťaže. Sezónu tak nedohrajú v extralige mužov, Hyundai extralige žien, extralige juniorov, 1. lige mužov i regionálnych súťažiach mužov a juniorov. Informoval o tom SZFB na svojom webe.



Prezídium SZFB na svojom rokovaní, ktoré sa konalo formou video konferencie, riešilo mimoriadnu situáciu na Slovensku v súvislosti so šírením koronavírusu. Súťaže už boli dlhší čas odložené, ústredný krízový štáb SR v tomto týždni predĺžil zákaz organizovania všetkých športových podujatí až do odvolania. "V súčasnej situácii, ktorá je veľmi neistá a nepredvídateľná, sme nemali inú možnosť, ako predčasne ukončiť súťaže," uviedol prezident zväzu Oto Divinský. "Nebolo by správne, keby sme po takej dlhej pauze opäť nastúpili do ligového kolotoča. Pravdepodobne by to ohrozilo aj prípravu na novú sezónu, a to sme určite nechceli. Veríme, že sa všetci pobijeme s touto chorobou a čo najskôr ju porazíme, aby sme sa v novej sezóne stretli všetci hlavne zdraví a s ešte väčším nadšením a nasadením."



Kluby predložili široké spektrum názorov a návrhov ako vzniknutú situáciu riešiť. "Všetky stanoviská klubov sme v prezídiu prediskutovali a veľmi zodpovedne sme pristupovali ku konečným rozhodnutiam," citoval szfb.sk Tea Turaya, výkonného viceprezidenta zväzu. "Nebolo vôbec jednoduché nájsť spravodlivé rozhodnutie a ani sa nám to určite nepodarilo. Pri akomkoľvek rozhodnutí bude vždy niekto, komu nejakým spôsobom ublížime. Najradšej by sme boli, aby sme nemuseli tieto veci riešiť takto od stola, ale aby sa o výsledku športovo pobili družstvá na ihrisku. Bohužiaľ, dostali sme sa do situácie, kedy nie našou vinou je rozhodnutie na našich pleciach. Rozhodovali sme sa však veľmi citlivo a čo najspravodlivejšie aj vo vzťahu k predpisom zväzu a s cieľom dosiahnuť v prezídiu konsenzus," doplnil Turay.



Keďže sa v celoštátnych súťažiach nedokončili play off, nebudú môcť byť ustanovení majstri Slovenska. Vo všetkých týchto súťažiach sa určuje konečné poradie po základnej časti. Právo účasti v európskych súťažiach IFF bude mať v kategórii mužov 1. FBC Florbal Trenčín a v kategórii žien MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto. V regionálnych súťažiach v kategóriách muži a juniori sa určuje konečné poradie podľa aktuálnej tabuľky k 27. marcu 2020.



Prezídium sa uznieslo, že zostupy a postupy v celoštátnych súťažiach sa budú riadiť predpismi súťaží podľa konečného poradia. Ďalej zrušilo baráže a družstvá, ktorým vyvstalo právo účasti v baráži podľa konečného poradia, nastúpia v novej sezóne v súťaži, v ktorej účinkovali v sezóne 2019/2020. Zrušené sú aj kvalifikácie o postup do 1. ligy mužov a extraligy juniorov. Družstvá, ktoré majú právo podľa konečného poradia hrať tieto kvalifikácie, budú mať právo prihlásiť sa v sezóne 2020/2021 do súťaže 1. ligy mužov, respektíve extraligy juniorov.