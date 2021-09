Extrémny slalom Grigarovi nevonia: Nie je to celkom pre mňa

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová, 27. júla 2021. Foto: TASR – Michal Svítok

Finále MS v extrémnom slalome:



ženy:

1. Jessica Foxová (Aus.),

2 Elenou Apelová (Nem.),

3. Evy Leibfarthová (USA)



muži:

1. Joseph Clarke (V. Brit.),

2. Finn Butcher (N. Zél.),

3. Mario Leitner (Rak.)

Bratislava 26. septembra (TASR) - Jakub Grigar neprešiel štvrťfinálovým sitom vo finále extrémneho slalomu na MS v Čunove. Ďalej sa nedostali ani Soňa Stanovská a Eliška Mintálová, Slovákom evidentne chýba v tejto disciplíne viac tréningu. Grigarovi sa myšlienka zaradiť extrémny slalom do programu OH nepáči.Slovenský kajakár po prvej jazde postúpil ďalej, v ďalej fáze sa mu nedarilo. "" povedal Grigar.Extrémny slalom zažije na OH 2024 v Paríži premiéru, ale toto rozhodnutie sa okrem Grigara nepozdávalo ani ďalším súčasným i bývalým slovenským reprezentantom: "Iné pocity mala po pretekoch Mintálová: "Pretekár má počas jazdy v tejto disciplíne aj jednu povinnosť, na vyznačenom mieste sa musí s loďou prevrátiť, čiže musí urobiť tzv. eskimáka. "dodala Mintálová.Titul v ženskej kategórii si vybojovala Austrálčanka Jessica Foxová pred Nemkou Elenou Apelovou, pre ktorú to bolo druhé striebro z MS. Okrem toho vybojovala aj zlato v C1.Tretia skončila Američanka Evy Leibfarthová. Medzi mužmi triumfoval Brit Joseph Clarke pred Finnom Butcherom z Nového Zélandu, tretí bol Mario Leitner z Rakúska.