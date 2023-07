Cyklista Dominik Sochan finišoval v Maribore na siedmej priečke

Maribor 27. júla (TASR) - Slovenský cyklista Dominik Sochan finišoval na siedmej priečke vo štvrtkových cestných pretekoch na XVII. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže v slovinskom Maribore. Atlétka Laura Frličková a plavci Jakub Stanko, Adam Černák, Oliver Tomas a Soňa Megelová si vybojovali postup z kvalifikačných súťaží do ďalších bojov. S turnajom tenistiek sa vo štvrťfinále rozlúčila Mia Pohánková. Informoval o tom portál olympic.sk.



Slovenskí cyklisti boli v chlapčenských pretekoch na 66,4 km v 92-člennom pelotóne od začiatku na popredných priečkach. Asi 2 km pred cieľom nastal na trati hromadný pád, ktorému sa slovenské trio vyhlo a zapojilo sa do hromadného finišu. Najlepšie nohy mal v závere Dominik Sochan, ktorý skončil na 7. mieste. Jakub Javor sa umiestnil na 29. priečke, Jakub Mikuš bol 36.



V dievčenských pretekoch na 49,8 km dokázali slovenské dievčatá tiež bojovať s najlepšími. V záverečnom okruhu zostala v hlavnej skupine Miriam Šichtová, ktorá prišla do cieľa na 22. mieste. V ďalšej skupine bola Barbora Pavlisová. Tereza Ďuríková mala v prvom kole pád a nedokázala sa už vrátiť dopredu a napokon skončila so stratou 73.



V atletickom finále v behu na 100 m prekážok nebude chýbať Laura Frličková. V rozbehoch zabehla čas 13,69, ktorým sa kvalifikovala ako šiesta v poradí do finále. Frličková bola vo svojom rozbehu tretia a ďalej išla s časom, keďže priamo postupovali prvé dve prekážkarky. Finále je na programe v piatok o 17.05 h.



V plaveckom bazéne sa v dobrom svetle prezentovala Stela Megelová, ktorá sa do semifinále na 200 m polohové preteky kvalifikovala siedmym najlepším časom 2:22,46 min. Mladá plavkyňa si môže v Maribore vybojovať druhé finále, na 200 m znak bola šiesta. Z predpoludňajších rozplavieb sa do semifinále dostali aj Jakub Stanko na 100 m prsia (1:06,23), Adam Černák na 100 m motýlik (57,40) a Oliver Tomas na 200 m voľný spôsob (1:55,54).



V tenisovom štvrťfinále narazila Mia Pohánková na Rumunku Giuliu Popovú. Pohánková nedokázala nájsť počas celého duelu recept na hru rumunskej tenistky a prehrala 0:6, 2:6.