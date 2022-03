EYOF: Hokejistky podľahli gólom v závere Fínkam 2:3

Zimný EYOF vo fínskom Vuokatti - výsledky:



BEH NA LYŽIACH



Dievčatá – 7,5 km voľne:

1. L. Erikssonová (Švéd.) 20:46,9 min,... 43. Veronika BUKASOVÁ +4:44,0, 51. Lea MESZÁROŠOVÁ +5:34,3, 56. Sarah ŠULEKOVÁ (všetky SR) +6:05,4.



Chlapci – 10 km voľne:

1. Niko Anttola (Fín.) 21:08,7 min,... 47. Matej HORNIAK +3:21,0, 60. Marko HAVRAN (obaja SR) +4:11,0.



HOKEJ



Dievčatá:

Slovensko – Fínsko 2:3 (0:0, 2:2, 0:1),

góly: SR: 24. Donovalová (Benáková), 29. Blichová (Benáková, Donovalová)



ŠORTREK



Dievčatá – 1500 m:

1. Deltrapová (Hol.) 2:27,966 min,... 24. Tamara TOKÁROVÁ (SR) 3:03,797



Chlapci – 1500 m:

1. Loreggia (Tal.) 2:21,247 min,... 20. Jakub KARABIN (SR) 2:36,259

Vuokatti 21. marca (TASR) - V prvý súťažný deň zimného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) vo Vuokatti zasiahli do bojov v slovenských farbách šortrekári v pretekoch na 1500 m, hokejistky, ktoré prekvapili v dueli s domácim Fínskom, a bežci na lyžiach v skejtových disciplínach.Podľa pôvodného programu sa mali konať počas pondelka aj súťaže slalomárok v alpskom lyžovaní. Organizátori ich však presunuli na utorok, keď sa predstavia na svahu aj chlapci.V úvodnom vystúpení hokejového turnaja boli v A-skupine Slovenky blízko k veľkému prekvapeniu. Proti favorizovaným Fínkam bojovali, dôsledne bránili a iba 19 sekúnd ich delilo od bodového vstupu do turnaja. O bod ich obrala presným zásahom na 2:3 Pauliina Salonenová. V drese Slovenska sa presadili Emma Donovalová a Tatiana Blichová.Rýchlokorčuliari na krátkej dráhe mali na programe súťaže na trati 1500 m. Tamara Tokárová sa po kolízii do semifinále na 1500 m neprebojovala, Jakub Karabin postúpil a obsadil konečné 20. miesto. Tokárová svoju rozjazdu začala dobre a dlho viedla. Po zrýchlení si držala postupovú tretiu pozíciu, keď ju v zákrute štyri kolá pred koncom podrazila Aybuke Hanová. Turkyňu diskvalifikovali, ale Slovenku do semifinále rozhodcovia neposunuli. Tokárová tak obsadila konečnú 24. priečku.krútil hlavou podľa stránky olympic.sk tréner Olexander Myklucha.Z tria slovenských bežkýň na lyžiach sa v pretekoch na 7,5 km voľne najlepšie umiestila Veronika Bukasová, ktorá so stratou 4:44,0 min na víťaznú Lisu Erikssonovú obsadila 44. priečku. Na tratiach vo Vuokatti skončila Lea Meszárošová 51. a Sarah Šuleková 56. V súťaži chlapcov na 10 km voľne skončil Matej Horniak na 47. priečke. O trinásť pozícii nižšie sa vo výsledkovej listine objavil Marko Havran.