EYOF: Plavec Jablčník do semifinále, tenistka Drugdová do 3. kola

Baku 23. júla (TASR) - Slovenská šprintérka Viktória Forster obsadila vo finále behu na 100 m na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Baku šieste miesto. Dosiahla čas 11,96 s a za víťaznou Írskou Adelekeovou zaostala o 26 stotín. Od bronzu ju delili iba tri stotiny sekundy.



Adept na medailu v skoku do diaľky Adam Hriň sa zranil a finále nedokončil. "V treťom pokuse si dosť vážne natiahol zadný stehenný sval. Museli ho odviezť na vyšetrenie do nemocnice," uviedol pre facebookovú stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) jeho generálny sekretár Vladimír Gubrický. Hriň, ktorý bol v kvalifikácii druhý so 724 cm, skončil aj napriek zraneniu ôsmy výkonom 693 cm z prvej série.



Plavec František Jablčník v rozplavbách na 200 m polohové preteky obsadil 14. miesto časom 2:09,64 min a postúpil do semifinále. Za najlepším v rozplavbách Sakom z Turecka zaostal 3,76 s. V semifinále potom skončil celkovo na 13. mieste časom 2:08,99 min a do finále sa neprebojoval.



Ďalší slovenskí plavci v rozplavbách neuspeli. Matej Daniš skončil na 100 m voľným spôsobom na 40. mieste (54,53 s). Olivia Ana Šprláková-Zmorová sa umiestnila v rozplavbe na 400 m voľným spôsobom na 18. priečke a takisto nepostúpila do večerného finále. Na 200 m prsia obsadila Jana Mižúrová 22. miesto časom 2:40,91 min. Nedarilo sa ani slovenskej štafete na 4x100 m voľný spôsob, plavecký mix v zložení Matej Daniš, Patrik Folťan, Olivia Ana Šprláková-Zmorová a Lilian Slušná skončil časom 3:49,46 min. na 18. mieste.



Postup do 3. kola dvojhry si vybojovala tenistka Salma Drugdová, ktorá zvíťazila v 2. kole nad Bezalelovou z Izraela za 101 minút 6:3, 7:5. "Salma hrala spoľahlivo, robila si na kurte tlak. Hoci súperka veľa ťažkých úderov vybehala a Salma v druhom sete prehrávala, nezlomilo ju to a zápas napokon vybojovala,” vyjadril sa tréner Rastislav Nakládal. Drugdová sa v stredu v 3. kole stretne so Španielkou Gonzalezovou.



Tenista Peter Benjamin Privara prehral v 2. kole dvojhry s Izraelčanom Ellouckom v troch setoch 6:2, 2:6 a 8:10. Rovnako v 2. kole vypadol aj Peter Naď, ktorý prehral s Talianom Minighiniom 3:6, 4:6. Irina Balus nemala šancu proti skúsenej Klimovičovej z Českej republiky a prehrala v dvoch setoch 1:6 a 4:6. Peter Benjamin Privara a Peter Naď prehrali v 2. kole štvorhry s rumunskou dvojicou Voican a Fatu 2:6 a 5:7. Irina Balus a Salma Drugdová prehrali v druhom kole štvorhry so španielskou dvojicou Gomezová a Gonzalesová 6:1, 3:6 a 8:10.



V akcii boli v utorok aj dvaja slovenskí zápasníci. V grécko-rímskym štýle v hmotnostnej kategórii do 65 kg Ladislav Huszarovics podľahol v kvalifikačnom kole Bollatsauovi z Bieloruska 0:9 a čakal, či ho súper potiahne do repasáže. V kvalifikácii voľnoštýliarov do 65 kg Michal Vereš tesne nestačil na Francúza Leprincea a prehral 3:4. "Michal vyhrával do posledných sekúnd, avšak Francúz Leprince ho vytlačil na rozhodujúci bod a Michal prehral. Teraz musí čakať, či ho Francúz potiahne do repasáže," uviedol pre olympic.sk tréner Attila Gaál.



V individuálnej časovke žien sa predstavili dve slovenské cyklistky. Tereza Kurnická obsadila v konkurencii 75 pretekárok 24. miesto so stratou 1:56,90 min. na víťaznú Britku Backstedtovú. Miriama Čišecká skončila na 58. pozícii (+3:16,16). Medzi chlapcami skončil Martin Svrček v individuálnej časovke na 19. mieste s odstupom +49,44 s na víťazného Estónca Mihkelsa. Lukáš Ungvarský obsadil 70. miesto a Jakub Slivka skončil na 77. mieste.



Gymnasta Matej Nemčovič skončil v kvalifikácii viacboja (83 účastníkov) na 46. mieste a nepostúpil do finále.