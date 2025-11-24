< sekcia Šport
Eze hetrikom dostal Arsenal do šesťbodového trháku: Je to výnimočné
Autor TASR
Londýn 24. novembra (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Eberechi Eze označil prvý hetrik v kariére za výnimočný. Arsenal vďaka nemu zdolal v severolondýnskom derby Tottenham Hotspur 4:1 a na čele Premier League sa dostal do šesťbodového trháku. Druhá je Chelsea, tretí Manchester City stráca na „kanonierov" sedem bodov.
„Je to výnimočný pocit, ani ho nedokážem opísať slovami. Veľmi ma teší, že som pomohol tímu takýmto výrazným spôsobom, mám z toho obrovskú radosť. V tejto sezóne som už strelil za Arsenal dva góly. Modlil som sa, aby raz bol z toho hetrik a Boh ma vypočul. Lepšie som to ani nemohol načasovať, pretože derby videla celá moja rodina," vyznal sa pre akreditované médiá 27-ročný Eze, ktorý prišiel na Emirates Stadium v lete z Crystal Palace.
Arsenal poslal do vedenia v 36. minúte Leandro Trossard, keď sa presadil v šestnástke po otočke aj s prispením teču obrancu Tottenhamu van de Vena. V 41. minúte zvýšil na 2:0 Eze, ktorý si v obkľúčení protihráčov v pokutovom území vytvoril palebnú pozíciu. Hneď v úvode druhého polčasu pridal svoj druhý presný zásah presnou strelou k žrdi. Na 1:3 z pohľadu „kohútov“ znížil v 55. minúte výstavným gólom Richarlison, ktorý vystrelil takmer z poliaceho kruhu a lopta zapadla pod brvno Rayovej brány. Arsenal ale drámu nepripustil a Eze v 76. minúte skompletizoval hetrik, keď sa opäť presadil z blízkosti hranice šestnástky.
V meraniach síl medzi Arsenalom a Tottenhamom boli diváci naposledy svedkami hetriku v roku 1978. „Je ťažké povedať, ktorý z mojich troch gólov bol najkrajší, ale vypichol by som asi ten druhý. Zrodil sa po peknej akcii iba 35 sekúnd po tom, ako sa začal druhý polčas. Od môjho príchodu do Arsenalu pracujem na tom, aby som si vytváral čo najlepšie strelecké pozície v blízkosti šestnástky. Postupne to prináša svoje ovocie," dodal Eze.
Arsenal čaká náročný týždeň. V stredu privíta v šlágri Ligy majstrov Bayern Mníchov a počas víkendu nastúpi na Stamford Bridge v ďalšom londýnskom derby proti Chelsea. „Vezieme sa teraz na víťaznej vlne a máme dobré momentum. Pred nami je však ešte veľa zápasov. V Premier League je každý z nich veľmi náročný. Čaká nás ešte dlhá cesta. Treba si trochu užiť víťazstvo nad Tottenhamom no potom už začneme myslieť na Bayern a Chelsea," zdôraznil tréner Arsenalu Mikel Arteta.
