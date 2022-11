F-skupina: Belgičania a Chorváti by mali ukázať kvalitu

Streda, 23. novembra

Predpokladané zostavy:



Maroko: Bono - Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, Boufal - En-Nesyri

Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Lovren, Gvardiol, Barišič - Modrič, Brozovič, Kovačič - Vlašič, Petkovič, Perišič

Belgicko: Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Debast - Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne - De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard

Kanada: Borjan - Laryea, Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe - Buchanan, Hutchinson, Eustaquio - David, Larin

Bratislava 22. novembra (TASR) - Až dvojica semifinalistov z predchádzajúceho futbalového svetového šampionátu sa predstaví v F-skupine a od oboch sa očakáva postup. Vicemajstri sveta Chorváti odštartujú turnaj súbojom proti Maroku, v stredu o 11.00 v Al Chore, večer o 20.00 si Belgičania zmerajú sily s Kanaďanmi, ktorí na MS postúpili iba druhýkrát v histórii a premiérovo od roku 1986.Chorváti síce obhajujú finálovú účasť, no na podobných pozíciách sa s nimi v Katare veľmi nepočíta. Tradičné opory zostarli a podobný talent, akým je Luka Modrič, sa zatiaľ pri Jadrane nenarodil. Chorváti však môžu tento fakt obrátiť vo svoj prospech. "," povedal podľa AFP útočník Dinama Záhreb Bruno Petkovič.Maročania si pred turnajom prešli obdobím nestability. V auguste odvolali trénera Vahida Halilhodžiča, ktorého nahradil Walid Regragui. Do tímu sa tak mohol vrátiť Hakim Ziyech z FC Chelsea, ktorého kouč z Bosny a Hercegoviny vyhodil.Kanaďania pri svojej prvej účasti na MS zaznamenali v Mexiku iba tri prehry s Maďarskom, Francúzskom a Sovietskym zväzom a nedali ani gól. Do Kataru však prichádzajú s vyššími cieľmi, ako len prvýkrát na podujatí rozvlniť sieť. "," sršal sebavedomím stredopoliar FC Toronto Jonathan Osorio. Hráčom s javorovým listom na hrudi však bude chýbať ich najväčšia osobnosť Alphonso Davies, krídelník Bayernu Mníchov si pred dvoma týždňami natiahol zadný stehenný sval.Nadšenie Kanady môžu hneď v úvodnom zápase schladiť Belgičania. Kolektív okolo Kevina de Bruynea by mal byť na vrchole svojich športových síl a pri Perzskom zálive môže dosiahnuť viac ako tretie miesto v Rusku. "" povedal 33-ročný veterán Toby Alderweireld, ktorý má s Katarom aj pracovné skúsenosti. Po dlhoročnom pôsobení v Tottenhame si obranca vyskúšal aj ročné pôsobenie v tíme z Dauhy Al Duhail. Hráči z Beneluxu však minimálne úvodné dva duely musia zvládnuť bez Romelua Lukakua, ktorý si doliečuje zadný stehenný sval. Otázkou tiež je, čo predvedie Edin Hazard, ktorý nemá za sebou úspešné chvíle v Reale Madrid.F-skupina - 1. kolo:11.00 (SEČ) Al Bajt (Al Chor):, rozhodujú: Rapallini - Belatti, Bonfa (všetci Arg.)20.00 (SEČ) Štadión Ahmada bin Aliho (Al Raján), rozhodujú Sikazwe (Zam.) - Dos Santos (Angola), Marrengula (Moz.)