F1: Alfa Romeo bude súčasťou seriálu aj v roku 2021

Rím 29. októbra (TASR) - Taliansky tím Alfa Romeo bude súčasťou seriálu MS Formuly 1 aj v budúcom roku po tom, ako sa dohodol na predĺžení spolupráce so Sauberom. Informoval o tom portál bbc.com.



Alfa Romeo sa vrátila do kolotoča efjednotky v roku 2018, keď sa dohodla na viacročnej technickej a komerčnej spolupráci so švajčiarskym Sauberom.



V blízkej budúcnosti by mal padnúť verdikt, či aj v novej sezóne budú v jeho kokpite sedieť 41-ročný fínsky veterán Kimi Räikkönen a Talian Antonio Giovinazzi.