F1: Alonso má podľa Prosta väčšiu motiváciu pracovať ako Vettel

Spielberg 11. júla (TASR) - Poradca tímu Renault Alain Prost prezradil, prečo angažovali Fernanda Alonsa a nepokúsili sa dohodnúť so Sebastianom Vettelom. Podľa bývalého jazdca formuly 1 ich presvedčila Španielova motivácia.



Štvornásobný majster sveta F1 tiež spomenul, že Renault uvažoval aj nad novou zmluvou pre Valtteriho Bottasa, no napokon dal prednosť Alonsovi, ktorý bude mať budúci rok už 40 rokov. "Nechceli sme iba náhradu za iného jazdca, chceli sme niekoho, kto je plne zanietený pre náš projekt. Motivácia Sebastiana nebola veľmi jasná a s Valtterim je to tiež zložité vzhľadom na to, že má k dispozícii najlepšie auto," povedal podľa AFP Prost novinárom v Rakúsku pred nedeľňajšími druhými pretekmi v sezóne.



Francúzsky šampión tiež prezradil, že s Alonsom rozoberali aj jeho negativistické reakcie, ktoré zamestnávali médiá v roku 2018, keď sa mu končila zmluva s tímom McLaren. "Je trochu riskantné to rozoberať, ale on o tom hovorí otvorene. Povedal, že sa odvtedy veľmi zmenil a vyzrel. Tie roky boli pre neho očistou. Vie, že nemá žiadne právo sklamať na tejto úrovni," vyhlásil Prost. Správu priniesla AFP.