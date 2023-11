F1: Alonso označil sezónu 2023 za najlepšiu v kariére

Abú Zabí 26. novembra (TASR) - Španielsky pilot F1 Fernando Alonso označil sezónu 2023 za najlepšiu vo svojej kariére. V nedeľu skončil siedmy na VC Abú Zabí a obsadil štvrté miesto v celkovom poradí šampionátu.



"Je to trochu nečakané a nestavil by som žiadne peniaze na to, že v tejto sezóne budem štvrtý. Spolu s rokom 2012 považujem túto sezónu za najlepšiu v mojom živote a určite lepšiu ako roky 2005 a 2006," citovala vyhlásenie 42-ročného jazdca Aston Martinu agentúra AFP.



Alonso získal svoje jediné dva tituly v F1 práve v rokoch 2005 a 2006, keď jazdil za Renault. V roku 2012 skončil vo svojej druhej sezóne vo Ferrari na druhom mieste o tri body za víťazným Nemcom Sebastianom Vettelom.



Tento ročník odštartoval šiestimi pódiovými umiestneniami v prvých ôsmich pretekoch a na záver pridal ešte dve. Dokopy nazbieral 206 bodov. Zmluvu má aj na nasledujúcu sezónu, no Aston Martin s ním chce predĺžiť spoluprácu na dlhšie obdobie. "Výkonnosť, konzistencia. Som veľmi šťastný z toho, ako som sa spojil s týmto tímom a autom," dodal.