< sekcia Šport
F1: Antonelli odštartuje na VC Monaka z pole position
Mercedes zvíťazil zatiaľ vo všetkých piatich pretekoch v tejto sezóne, pričom líder v celkovom poradí Antonelli vyhral štyri.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Monako 6. júna (TASR) - Taliansky jazdec Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu Formuly 1 v Monaku z prvého miesta. Devätnásťročný líder šampionátu v sobotu uspel v kvalifikácii pred štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu a Britom Lewisom Hamiltonom z tímu Ferrari.
Antonelli získal svoju štvrtú pole position v kariére len o 0,043 sekundy. Jeho tímový kolega a rival v boji o titul George Russell skončil šiesty. Kvalifikácia je v Monaku zvyčajne dôležitejšia ako na ktorejkoľvek inej trati v kalendári F1, pretože predbiehanie na úzkom a kľukatom okruhu je takmer nemožné.
Mercedes zvíťazil zatiaľ vo všetkých piatich pretekoch v tejto sezóne, pričom líder v celkovom poradí Antonelli vyhral štyri. V celkovom poradí vedie s náskokom 43 bodov pred Russellom.
výsledky kvalifikácie na VC Monaka:
1. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:12,051 min.,
2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,043 s,
3. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,228,
4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,300,
5. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,383,
6. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,394,
7. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,573,
8. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,714,
9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1,175,
10. Liam Lawson (N.Zél./Racing Bulls) +1,361
Antonelli získal svoju štvrtú pole position v kariére len o 0,043 sekundy. Jeho tímový kolega a rival v boji o titul George Russell skončil šiesty. Kvalifikácia je v Monaku zvyčajne dôležitejšia ako na ktorejkoľvek inej trati v kalendári F1, pretože predbiehanie na úzkom a kľukatom okruhu je takmer nemožné.
Mercedes zvíťazil zatiaľ vo všetkých piatich pretekoch v tejto sezóne, pričom líder v celkovom poradí Antonelli vyhral štyri. V celkovom poradí vedie s náskokom 43 bodov pred Russellom.
výsledky kvalifikácie na VC Monaka:
1. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:12,051 min.,
2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,043 s,
3. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,228,
4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,300,
5. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,383,
6. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,394,
7. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,573,
8. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,714,
9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1,175,
10. Liam Lawson (N.Zél./Racing Bulls) +1,361