F1: Antonelli sa prepadne o tri miesta v Silverstone

Londýn 30. júna (TASR) - Taliansky pretekár Kimi Antonelli sa na štarte nadchádzajúcej Veľkej ceny Veľkej Británie prepadne o tri miesta. Ide o trest za jeho kolíziu s Maxom Verstappenom na nedeľňajšej Veľkej cene Rakúska, ktorá sa pre Holanďana skončila už v úvodnom kole. Traťoví komisári uznali Antonelliho za vinníka kolízie, ktorá poškodila Verstappenov monopost natoľko, že nemohol pokračovať v pretekoch.



Talian štartoval do jedenástych pretekov sezóny z 9. miesta. Pred vjazdom do ostrej pravotočivej zákruty v 1. kole sa mu zablokovali zadné brzdy a z vnútornej strany zákruty vrazil do Verstappena. Obaja absolvovali stretnutie s komisármi, ktorí konštatovali, že pilot Mercedesu bol plne vinný za incident. V pretekoch nemohol pokračovať ani Antonelli a tak dostal trest, ktorý si odpyká na nasledujúcich pretekoch v Silverstone, ktoré sú na programe v prvú júlovú nedeľu. Zároveň dostal aj dva trestné body do tzv. vodičského preukazu.



Antonelli si po pretekoch priznal chybu, no poukázal aj na to, že sa musel vyhnúť kolízii s iným monopostom (Liama Lawsona) pred sebou. „Vykonanie vyhýbacieho manévru viedlo k tomu, že auto malo menšiu priľnavosť na znečistenej vnútornej čiare, a preto nebol schopný spomaliť auto tak, aby sa vyhol kolízii s vozidlom 1 (Verstappen). Komisári dospeli k záveru, že hoci sa incident stal v 1. kole, žiadne iné vozidlá ho neovplyvnili a jazdec vozidla 12 (Antonelli) je plne vinný. Preto v tomto prípade nebol uplatnený zhovievavejší prístup k posudzovaniu incidentov v 1. kole," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.