F1: Aston Martin podal po kvalifikácii na VC Číny oficiálny protest

Šanghaj 20. apríla (TASR) - Britský tím F1 Aston Martin podal po sobotňajšej kvalifikácii na VC Číny oficiálny protest. Dôvodom je nehoda Carlosa Sainza z Ferrari, ktorý narazil do bariér a neskôr pokračoval v pretekoch.



Kvalifikáciu prerušili červené vlajky a najskôr to vyzeralo, že Sainz nebude môcť pokračovať. Španielovi sa však podarilo naštartovať, dôjsť do boxov a napokon skončil na siedmom mieste za tímovým kolegom Charlesom Leclercom.



Aston Martin v tejto súvislosti pripomenul pravidlo 39.6, podľa ktorého každý jazdec, ktorého monopost zastaví na trati počas kvalifikácie alebo kvalifikácie v šprinte, nebude môcť daný víkend pokračovať. Nie je však jasné, či to platí aj pre prípady, keď je auto schopné pokračovať bez pomoci, pripomína agentúra DPA.



Pole position si v sobotnej kvalifikácii vyjazdil Holanďan Max Verstappen, za ním sa umiestnil jeho kolega z Red Bullu Sergio Perez. Tretiu priečku obsadil španielsky pilot Astonu Martin Fernando Alonso.