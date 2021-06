F1: Bottas neodcestoval do Azerbajdžanu podľa plánu

Helsinki 3. júna (TASR) - Fínsky jazdec formuly 1 Valtteri Bottas z tímu Mercedes neodcestoval podľa plánu do dejiska Veľkej ceny Azerbajdžanu. Zdržal sa vo Fínsku, keďže jeho let mal problémy.



"Už mám nový let a verím, že ešte dnes večer tam budem. Náš tím je dobre pripravený," upokojoval novinárov a priaznivcov na letisku v Helsinkách Bottas.



VC Azerbajdžanu má prvé dva tréningy na programe v piatok.