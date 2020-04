F1: Briti a Rakúšania sú pripravení hostiť dve veľké ceny

Londýn 20. apríla (TASR) - Organizátori Veľkej ceny Veľkej Británie ako i VC Rakúska sú pripravení zorganizovať v tomto roku dve podujatia majstrovstiev sveta F1. Sezóna má podľa aktuálnych plánov odštartovať 5. júla na okruhu v rakúskom Spielbergu.



Konzultant tímu Red Bull Helmut Marko už pre ÖRF potvrdil, že v Rakúsku by sa mohli odjazdiť dve veľké ceny za sebou, druhá v priebehu týždňa. Následne by sa dvakrát za sebou malo súťažiť aj na britskom okruhu v Silverstone. "Diskutovali sme o všetkých zrealizovateľných možnostiach, o dvoch pretekoch cez víkend, aj o dvoch súťažiach v priebehu po sebe idúcich víkendov. Som presvedčený v našu schopnosť zhostiť sa týchto pretekov. Máme mnoho skúseností a znalostí, môžeme to určite zvládnuť," povedal pre Guardian výkonný riaditeľ okruhu v Silverstone Stuart Pringle.



Šampionát formuly 1 v roku 2020 prišiel pre pandémiu koronavírusu s určitosťou o deväť podujatí, ďalšie dve sa neuskutočnia v pôvodnom termíne po rozhodnutí politikov predĺžiť ochranné opatrenia. Inforomovala o tom agentúra SID.