F1: Johnson osobne zasiahol, v Silverstone by sa mohlo jazdiť v júli

Londýn 26. mája (TASR) - Veľká cena Veľkej Británie motoristickej F1 by sa po osobnej intervencii premiéra Borisa Johnsona napokon predsa len mohla uskutočniť v júli aj auguste. Hoci ešte v pondelok vedenie okruhu Silverstone zareagovalo po oznámení tamojšej vlády, že prestížnemu seriálu nedá výnimku z dvojtýždňovej karantény pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, odkladom na august, situácia sa neustále mení.



V utorok denník The Times referoval, že Johnson sa mal zasadiť o výnimku. V Silverstone by tak mohli v rámci upraveného kalendára sezóny zorganizovať dve podujatia 26. júla a 2. augusta za zatvorenými dverami.



Oneskorený štart ročníka je na programe dvoma pretekmi v Rakúsku (5. a 12. júla). Ďalší termín zrejme obsadí Maďarsko, v hre je aj Nemecko. Informovala o tom agentúra SID.