Cowell nahradil Kracka na poste šéfa tímu Aston Martin

Silverstone 10. januára (TASR) - Novým šéfom motoristického tímu Aston Martin sa vo formule 1 stal Andy Cowell. Päťdesiatpäťročný inžinier pôsobil v Mercedese a zohral kľúčovú úlohu pri zisku siedmich majstrovských titulov hviezdneho Brita Lewisa Hamiltona. S okamžitou platnosťou nahradil Mikea Kracka, ktorý je po novom šéf traťových inžinierov.



Cowell bol technický riaditeľ divízie motorov Mercedes v rokoch 2008 až 2013 a mal tak podiel na premiérovom Hamiltonovom titule s McLarenom. Od januára 2013 do sezóny 2020 dohliadal priamo na vývoj pohonnej jednotky továrenského Mercedesu, ktorý dominoval v ročníkoch 2014 až 2020 a získal všetky jazdecké i konštruktérske tituly.



Aston Martin, vlastnený miliardárom Lawrencom Strollom, skončil v uplynulej sezóne piaty a má oveľa vyššie ambície. V priebehu minulej sezóny ho doplnil dizajnér niekoľkých majstrovských monopostov Adrian Newey, ktorý sa oficiálne ujme svojej funkcie od 1. marca. Jazdcami sú dvojnásobný majster sveta Fernando Alonso a Strollov syn Lance. Monoposty momentálne poháňajú motory Mercedes, no po zmene pravidiel od roku 2026 to bude Honda. Informácie priniesla agentúra DPA.