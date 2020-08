F1: Do kalendára pribudli VC Turecka, Bahrajnu a SAE, vypadla Čína

Paríž 25. augusta (TASR) - Organizátori motoristického seriálu majstrovstiev sveta F1 potvrdili v utorok zaradenie štyroch veľkých cien do programu pre rok 2020. Súťažiť sa bude v Turecku, dvakrát v Bahrajne a Spojených arabských emirátoch. Naopak, definitívne vypadli preteky v Číne.



Do Turecka sa Veľká cena F1 vráti po deviatich rokoch, v Istanbulskom parku sa bude jazdiť 15. novembra. Na okruhu Sachir v Bahrajne sa pôjde 26. novembra a 6. decembra. Preteky v Abú Zabí na Jas Marine uzavrú sezónu 13. decembra.



Celkový počet veľkých cien v sezóne 2020 tak bude sedemnásť, o päť menej ako v predchádzajúcom roku. "Formula 1 a celý svet čelí bezprecedentnej výzve a preto by sme chceli poďakovať všetkým, čo sa zaslúžili o to, že sa vôbec môže jazdiť, teda tímom, Medzinárodnej automobilovej federácii (FIA) a všetkým našim partnerom. Sme sklamaní, že sme nemohli zorganizovať všetky podujatia, ako sme plánovali, no upokojuje nás priebeh sezóny. Odštartovala dobre a prináša nám veľa vzrušenia. Tradičného, ale i nového," citovala agentúra DPA výkonného riaditeľa efjednotky Chasea Careyho.