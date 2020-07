F1: Druhý tréning pre Verstappena z Red Bullu, Bottas v tesnom závese

Spielberg 10. júla (TASR) - V piatkovom druhom tréningu pred nedeľňajšou Veľkou Cenou Štajerska F1 bol najrýchlejší Max Verstappen z Red Bullu. Druhé miesto si vyjazdil Valtteri Bottas z Mercedesu, za ním skončili pretekári tímu Racing Point Sergio Perez a Lance Stroll.



Brit Lewis Hamilton skončil šiesty, v druhej časti tréningu bojoval s problémami s autom. Sebastian Vettel z Ferrari obsadil až šestnástu pozíciu.



Tréning poznačila aj nehoda Daniela Ricciarda z Renaultu. Austrálčan stratil v deviatej zákrute kontrolu nad svojím monopostom a narazil do bariér, zničil pri tom veľký kus zadnej časti vozidla. Následne informoval tím do vysielačky, že je v poriadku.



Bottas popiera porušenie zdravotného protokolu, Leclerc dostal varovanie

Piloti formuly 1 Valtteri Bottas z Mercedesu a Charles Leclerc z Ferrari vyhlásili, že neporušili zdravotný protokol, hoci v uplynulých dňoch opustili tímové bubliny a po Veľkej cene Rakúska si odskočili domov do Monaka.



Na všetkých členov tímov F1 pred reštartom sezóny po ústupe pandémie koronavírusu apelujú, aby sa zdržiavali v bublinách a minimalizovali zdravotné riziko. Prípadom Bottasa s Leclercom sa už zoberala Medzinárodná automobilová federácia (FIA). "Z bezpečnostného hľadiska nešlo o žiadny rozdiel. Stretávam totiž rovnakých ľudí ako medzi pretekmi," bránil sa Bottas, ktorý vyhral úvodné podujatie sezóny na okruhu v Spielbergu. Leclerc skončil druhý.



Monačan Leclerc uviedol, že žiadne nariadenia neporušil. "Odišiel som domov. Na druhej strane, pred návratom ma dvakrát testovali. Takže za dva dni dva testy. Samozrejme negatívne. To je všetko," citoval pretekára, ktorý dostal oficiálne varovanie od FIA, portál bbc.com



Seriál MS F1 pokračuje 12. júla Veľkou cenou Štajerska na rovnakom okruhu v Spielbergu.