Ecclestone o kontroverznej VC Abú Zabí: Je to katastrofa

Abú Zabí 13. decembra (TASR) - Bývalý šéf formuly 1 Bernie Ecclestone kritizoval okolnosti kontroverznej záverečnej veľkej ceny seriálu v Abú Zabí. To, ako sa šéfovia tímov snažili ovplyvniť rozhodnutie vedenia pretekov, považuje za výsmech.



"Je to katastrofa pre F1. Šport trpí, pretože to už nie je o súťažení, ale o záujmoch pár jednotlivcov," povedal deväťdesiatjedenročný Brit. Max Verstappen si však podľa neho titul zaslúži, myslí si, že Mercedes vytiahol všetky zbrane, aby Holanďana rozrušil. "Ako mladík sa postavil Lewisovi Hamiltonovi, je to jeden z najlepších jazdcov v histórii a nielen na trati."



Do nedeľných pretekov vstupovali Verstappen aj Hamilton s rovnakým počtom bodov, pričom pretekár Mercedesu prakticky stále viedol. Pár kôl pred finišom však muselo na dráhu vyjsť bezpečnostné vozidlo pre haváriu Nicolasa Latifiho. Safety car zmazal rozdiely a preteky reštartoval na jedno kolo, v ktorom jazdec Red Bullu s čerstvejšími pneumatikami predbehol Hamiltona a získal svoj prvý majstrovský titul. Mercedes po pretekoch podal dva protesty, ktoré stewardi FIA zamietli, no tím sa ešte plánuje odvolať. Informovala agentúra DPA.