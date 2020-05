Ecclestone o príchode Vettela do Mercedesu: Nevidím žiadny problém

Londýn 25. mája (TASR) - Bývalý šéf formuly 1 Bernie Ecclestone uviedol, že Mercedes nebude mať žiadne problémy, ak budú v tíme Lewis Hamilton aj Sebastian Vettel. Vettel po tejto sezóne opustí tím Ferrari a médiá špekulujú, že by jeho ďalším pôsobiskom mohol byť práve nemecký tím.



"Títo dvaja spolu veľmi dobre vychádzajú. Nevidím žiadne problémy s ich egom. Obaja sú vynikajúci jazdci a bolo by to skvelé pre taký vynikajúci tím. Hamilton nebude mať obavy z boja s Vettelom a som si istý, že Sebastian sa bude tešiť na konfrontáciu s Lewisom," uviedol Ecclestone pre portál grandpx.news.



Vettel opustí Ferrari na konci sezóny 2020, v "Scuderii" ho nahradí Carlos Sainz.