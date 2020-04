Ecclestone radí Vettelovi: Skonči kariéru alebo odíď z Ferrari

Londýn 12. apríla (TASR) - Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone radí nemeckému pilotovi Sebastianovi Vettelovi ukončiť kariéru, resp. prestúpiť do nového tímu. Štvornásobný nemecký majster sveta sa vo Ferrari trápi a podľa Brita by mal prijať razantné riešenie.



Tridsaťdvaročný Vettel získal v rokoch 2010 až 2013 tituly majstra sveta s Red Bullom. "Sebastian by mal skončiť, alebo to v roku 2021 skúsiť v novom tíme. V súčasnej situácii vo Ferrari s tímovým kolegom Charlesom Leclercom, ktorého manažérom je syn šéfa FIA, jeho výkony utrpeli. V tímovom šéfovi Mattiovi Binottovi navyše nemá až takú podporu," citovala Ecclestonea agentúra SID. "F1 potrebuje Sebastiana, ktorý víťazí. Vlani bol v útlme. Ale ako ho poznám, neviem prečo by nemohol spolu s Lewisom Hamiltonom útočiť na rekordných sedem titulov Michaela Schumachera," podotkol 89-ročný Ecclestone.