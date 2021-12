Ecclestone si myslí, že sklamaný Hamilton sa už nevráti

Londýn 25. decembra (TASR) - Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone neverí, že sa britský pilot Lewis Hamilton ešte vráti do kolotoča pretekov. Sedemnásobný majster sveta má však zmluvu s tímom Mercedes do roku 2023. Hamiltonovi sa v uplynulej sezóne nepodarilo získať ôsmy titul. V dramatickom záverečnom kole na VC Abú Zabí ho predstihol jeho rival Holanďan Max Verstappen.



"Neviem to iste, ale myslím si, že Lewis sa už nevráti. Jeho sklamanie je príliš veľké a dokážem ho pochopiť," citoval slová 91-ročného bývalého funkcionára internetový portál focus.de. Ecclestone zatiaľ so samotným jazdcom nehovoril, iba s jeho otcom Anthonym: "Hneď som cítil, že by neodpovedal na otázku o budúcnosti syna. Preberali sme iba obchodné záležitosti."