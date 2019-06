F1: Ferrari sa odvolá proti Vettelovmu trestu v Kanade

Ferrari má 96 hodín od konca pretekov, aby zozbieralo dôkazy vo svoj prospech. Vettel v cieli zúril, namiesto parc fermé zaparkoval v garáži a odmietol rozhovory.

Montreal 10. júna (TASR) - Tím Ferrari sa odvolá proti päťsekundovému trestu, ktorý odsunul jeho nemeckého pilota Sebastiana Vettela na druhé miesto na nedeľňajšej Veľkej cene Kanady F1. Podľa stewardov sa 22 kôl pred cieľom vrátil na trať nebezpečným spôsobom, čím prinútil Brita Lewisa Hamiltona na Mercedese k únikovému manévru.



Vettel vyšiel z trate v prvej zákrute Okruhu Gillesa Villeneuvea v Montreale, Hamilton musel pribrzdiť a prerušiť snahu o predstihnutie súpera. Nemec preťal cieľovú pásku pred Britom, ale penalizácia rozhodla, že Mercedes si pripísal víťazstvo aj na siedmom podujatí sezóny. "Kam som mal ísť? Chcú nás o to pripraviť," protestoval Vettel. "Momentálne, samozrejme, prežívame veľké sklamanie. Nemyslím si, že Sebastian mohol urobiť niečo ináč, preto sa plánujeme odvolať," povedal tímový šéf Mattia Binotto pre portál autosport.com.



Ferrari má 96 hodín od konca pretekov, aby zozbieralo dôkazy vo svoj prospech. Vettel v cieli zúril, namiesto parc fermé zaparkoval v garáži a odmietol rozhovory. V tíme ho neskôr presvedčili, aby sa aspoň zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli, cestou naň dal tabuľu s jednotkou pred svoje miesto a pred Hamiltonov monopost umiestnil dvojku. Šéf Mercedesu Toto Wolff mal pochopenie pre súpera: "Sebastian má pravdu, keby som bol v jeho koži, skopnem tú hlúpu tabuľu a hodím ju o auto. Penalizácia ma dosť prekvapila, naozaj som nečakal, že prídu s takým kontroverzným rozhodnutím. Pokiaľ sa však na to pozriem výhradne z pohľadu pravidiel, postupovali presne v súlade s nimi. Ohrozil súpera, dostal penalizáciu. Ďalšími okolnosťami sa nezaoberali a možno to tak má byť."



Väčšina prítomných fanúšikov podporovala Ferrari a na pódiu bučala na britského obhajcu titulu a lídra šampionátu, ktorý dosiahol rekordné siedme víťazstvo v Kanade a 78. v kariére. "Nebučte na Lewisa, ale na tieto rozhodnutia," vyhlásil Vettel. "Ja som o tom nerozhodol, takže neviem, prečo bučia," čudoval sa Hamilton.