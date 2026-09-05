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F1: FIA poprela zaujatosť pri rozhodnutí komisie o treste pre Gaslyho
Preteky v Monaku poznačilo niekoľko trestov za prekročenie rýchlosti v pit lane, pretože ju vedenie F1 vyznačilo nesprávne.
Autor TASR
Berlín 5. septembra (TASR) - Medzinárodná automobilová federácia (FIA) poprela obvinenia šéfa tímu Alpine Flavia Briatoreho, že pri rozhodnutí v prípade Pierra Gaslyho došlo k zaujatosti. Jazdec Alpine prišiel o tretie miesto na tohtoročnej VC Monaka formuly 1 po tom, čo McLaren uspel so svojím odvolaním.
Gasly klesol po zmene v dôsledku úspešného odvolania McLarenu na siedme miesto a prišiel o deväť bodov. FIA o tom informovala v piatok. Briatore obvinil jedného zo sudcov z toho, že je prepojený s tímom McLaren. Na mimoriadnej tlačovej konferencii v rámci VC Talianska v Monze v piatok uviedol, že spomínaný sudca predniesol v roku 2018 prejav v spoločnosti prepojenej s tímom McLaren a že mu výrobcovia áut darovali tri autá.
„Súdy FIA si uvedomujú verejné komentáre spochybňujúce
nezávislosť a nestrannosť sudcov v komisii. Súdy FIA chcú jasne uviesť, že vymenovanie a účasť sudcov v tomto prípade, rovnako ako v akomkoľvek inom prípade, prebehli v súlade s platnými súdnymi
postupmi FIA a bežnou praxou,“ uviedla FIA v sobotnom vyhlásení. Dodala, že na začiatku aj na konci pojednávania boli strany vyzvané, aby vzniesli akékoľvek námietky týkajúce sa konania alebo zloženia súdu, avšak žiadnu námietku nezaznamenali.
Gasly klesol na siedme miesto už po júnových pretekoch v dôsledku dvoch päťsekundových penalizácií za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v pit lane. Tretie miesto mu však vrátili po tom, ako Alpine žiadal preverenie situácie. Následne sa však odvolal McLaren a po necelých troch mesiacoch rozhodla FIA v jeho prospech.
Tradičnej britskej stajni to prinieslo o dva body viac, keďže sa Oscar Piastri posunul z piateho na štvrté miesto. Pozíciu na pódiu obsadil dodatočne Isack Hadjar na Red Bulle a zo siedmeho miesta na šieste poskočil Kimi Antonelli – tým pádom mierne zvýšil náskok na čele celkového poradia.
Preteky v Monaku poznačilo niekoľko trestov za prekročenie rýchlosti v pit lane, pretože ju vedenie F1 vyznačilo nesprávne. Informácie priniesla agentúra DPA.
Gasly klesol po zmene v dôsledku úspešného odvolania McLarenu na siedme miesto a prišiel o deväť bodov. FIA o tom informovala v piatok. Briatore obvinil jedného zo sudcov z toho, že je prepojený s tímom McLaren. Na mimoriadnej tlačovej konferencii v rámci VC Talianska v Monze v piatok uviedol, že spomínaný sudca predniesol v roku 2018 prejav v spoločnosti prepojenej s tímom McLaren a že mu výrobcovia áut darovali tri autá.
„Súdy FIA si uvedomujú verejné komentáre spochybňujúce
nezávislosť a nestrannosť sudcov v komisii. Súdy FIA chcú jasne uviesť, že vymenovanie a účasť sudcov v tomto prípade, rovnako ako v akomkoľvek inom prípade, prebehli v súlade s platnými súdnymi
postupmi FIA a bežnou praxou,“ uviedla FIA v sobotnom vyhlásení. Dodala, že na začiatku aj na konci pojednávania boli strany vyzvané, aby vzniesli akékoľvek námietky týkajúce sa konania alebo zloženia súdu, avšak žiadnu námietku nezaznamenali.
Gasly klesol na siedme miesto už po júnových pretekoch v dôsledku dvoch päťsekundových penalizácií za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v pit lane. Tretie miesto mu však vrátili po tom, ako Alpine žiadal preverenie situácie. Následne sa však odvolal McLaren a po necelých troch mesiacoch rozhodla FIA v jeho prospech.
Tradičnej britskej stajni to prinieslo o dva body viac, keďže sa Oscar Piastri posunul z piateho na štvrté miesto. Pozíciu na pódiu obsadil dodatočne Isack Hadjar na Red Bulle a zo siedmeho miesta na šieste poskočil Kimi Antonelli – tým pádom mierne zvýšil náskok na čele celkového poradia.
Preteky v Monaku poznačilo niekoľko trestov za prekročenie rýchlosti v pit lane, pretože ju vedenie F1 vyznačilo nesprávne. Informácie priniesla agentúra DPA.