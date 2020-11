VIDEO: Grosjean v Bahrajne v plameňoch, voz sa rozdelil na dve časti

Plamene po havárii francúzskeho jazdca F1 zo stajne Haas Romaina Grosjeana po štarte pretekov Veľkej ceny Bahrajnu Formuly 1 na okruhu Sachir, v Sachire 29. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Grosjean’s car literally ripped in half and burst into flames, the worst crash I’ve ever seen in 15+ years of watching F1, thank god he’s okay #BahrainGP pic.twitter.com/VZOWRucyQk — Lord Insecurity (@americaneedshim) November 29, 2020

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I’ve seen in a moment #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD — shuggy hugman (@hughegarty) November 29, 2020

Zamestnanci odťahujú zvyšok monopostu francúzskeho jazdca F1 zo stajne Haas Romaina Grosjeana po havárii krátko po štarte pretekov Veľkej ceny Bahrajnu Formuly 1 na okruhu Sachir, v Sachire 29. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Zamestnanci odťahujú kus monopostu francúzskeho jazdca F1 zo stajne Haas Romaina Grosjeana po havárii krátko po štarte pretekov Veľkej ceny Bahrajnu Formuly 1 na okruhu Sachir, v Sachire 29. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Snímka zo štartu VC Bahrajnu 2020, v pozadí vidno výbuch, ktorý spôsobila havária Romaina Grosjeana. Foto: FB/F1

Sachír 29. novembra (TASR) – Francúzsky pretekár Romain Grosjean mal v úvode Veľkej ceny Bahrajnu F1 vážnu nehodu. Po náraze do zvodidiel začal jeho monopost okamžite horieť, Grosjean však stihol včas vyskočiť a vyviazol s ľahšími popáleninami. Preteky sú prerušené na viac než 60 minút.Pilot tímu Haas doplatil na jazdeckú chybu, keď po kontakte s Daniilom Kvjatom zišiel z trate a vrazil do bariéry. Od fatálnych následkov ho zachránili duchaprítomnosť a skutočnosť, že po silnom náraze nestratil vedomie.Napriek všadeprítomným plameňom dokázal včas vyskočiť a dostať sa do bezpečia. Pomohol mu aj ochranný oblúk halo, ktorý chráni hlavu vodiča. Monopost sa rozdelil na dve polovici a monokok, v ktorom ostal jazdec prerazil bariéru. Pretekár tímu Haas mal popáleniny na pravej ruke a členkoch, pri vedomí bol celý čas a po vystúpení z auta mi chýbala jedna topánka. Preteky boli prerušené, jazdci odišli do boxov a vystúpili z monopostov.Šéf tímu Haas Günther Steiner ďakoval všetkým, ktorí Grosjeanovi pomohli po najhoršej kolízii kariéry.Na mieste nehody bol medzi prvými vodič zdravotníckeho auta Alan van der Merwe. Bývalý pretekár F3 bol v prvom momente v šoku a doteraz nič podobné nezažil.