FIA chce zlepšiť po Grosjeanovej havárii bezpečnosť

Paríž 6. marca (TASR) - Vyšetrovanie nehody Romaina Grosjeana na novembrovej Veľkej cene Bahrajnu Formuly 1 odhalila dvadsať oblastí, v ktorých by sa dala zlepšiť bezpečnosť pretekárov. Analýza incidentu preukázala, že Francúz pri náraze do bariér čelil preťaženiu 67 G.



Grosjeanov monopost sa po kolízii vznietil, vyšetrovanie ukázalo, že príčinou bol poškodený ochranný systém nádrže, jazdec bol v plameňoch 27 sekúnd, z nehody však vyviazol iba s ľahšími popáleninami rúk. Podľa správy Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) mu zachránili život bezpečnostné prvky, ochranný rám tzv. halo či helma a ďalšie prostriedky ochrany hlavy a krku.



Podľa BBC na základe analýzy nehody FIA dospela k záveru, že sa dá zlepšiť bezpečnosť v rôznych smeroch, zmeny by mali nastať v monopostoch, bariérach, okruhoch či vybavení jazdcov. Hoci záchranári dorazili na miesto nehody za jedenásť sekúnd, analýza hovorí aj o zmenách v reakcii zdravotníckych tímov a ich vybavení.