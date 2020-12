F1: Grosjean sa stretol so svojimi záchrancami

Manama 3. decembra (TASR) - Pilot formuly 1 Romain Grosjean sa štyri dni po hrôzostrašnej havárii vrátil do boxov tímu Haas. Stretol sa so svojimi záchrancami, ktorí ho vytiahli z horiaceho monopostu na Veľkej cene Bahrajnu.



Grosjeana a jeho manželku Marion privítali členovia americkej stajne s veľkým nadšením. Francúzovi zachránili život pojazdný zdravotník Alan van der Merwe a člen lekárskeho tímu Dr. Alan Roberts.



Francúz v nedeľu takmer zhorel v kokpite svojho auta, keď po kolízii s Daniilom Kviatom narazil do bariéry. Monopost sa rozlomil na dve časti a okamžite začal horieť. Tridsaťštyriročný pilot Haasu približne po pol minúte dokázal z horiaceho kokpitu vyskočiť a z hrozivo vyzerajúcej nehody vyviazol iba s menšími popáleninami, najmä na rukách, a s vyvrtnutým členkom na ľavej nohe. V stredu ho prepustili z vojenskej nemocnice v Bahrajne.



Grosjean prišiel do "paddocku" s bandážami na oboch rukách a ľavej nohe a je isté, že cez víkend sa na druhej VC Bahrajnu nepredstaví. Stretol sa aj s hasičmi Jobym Mathewom Thaerom Alim Taherom, ktorí sa takisto podieľali na jeho záchrane.