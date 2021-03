F1: Haas predstavil nový monopost

Paríž 4. marca (TASR) - Americký tím formuly 1 Haas vo štvrtok predstavil monopost na novú sezónu. Predstavia sa v ňom mladíci Mick Schumacher a Nikita Mazepin. Syn sedemnásobného majstra sveta je úradujúcim šampiónom Formuly 2, Mazepin skončil v tejto sérii piaty.



Dvadsaťjedenročný Schumacher sa už svojho debutu vo formule 1 nevie dočkať. "Som veľmi šťastný, že môžem s hrdosťou vrátiť do formuly 1 známe meno. Nemôžem sa dočkať toho, kedy sa to začne. Budem makať, až si zoderiem zadok a dám do toho úplne všetko," citovala agentúra DPA odhodlaného nemeckého jazdca.



Novým hlavným partnerom tímu sa stala ruská spoločnosť Uralkali, ktorej šéfuje Mazepinov otec Dmitrij. Prejavilo sa to aj na lakovaní auta, ktoré má na sebe farby ruskej trikolóry. "Prešli sme veľkými zmenami, ale dúfam, že v pretekoch nazbierame nejaké body," citovala agentúra AFP šéfa tímu Geneho Haasa.