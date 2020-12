F1: Hamilton chce po koronavíruse stihnúť VC Abú Zabí

Abú Zabí 8. decembra (TASR) - Sedemnásobný majster sveta formuly 1 Lewis Hamilton chce stihnúť záverečnú veľkú cenu sezóny v Abú Zabí. Tridsaťpäťročný Brit vynechal nedeľnú VC Sachíru po tom, ako mal pozitívny test na koronavírus.



"Rozhodne to bol jeden z najťažších týždňov v mojom živote. Teraz sa už sústredím len na to, aby som sa dostal rýchlo do formy a mohol jazdiť v Abú Zabí," citovala pretekára Mercedesu agentúra DPA.



Hamilton mal dva pozitívne testy po pretekoch v Bahrajne, podľa šéfa tímu Tota Wolffa by sa mal doliečiť tento týždeň: "Ak sú predikcie lekárov správne, vo štvrtok alebo piatok by mal byť negatívny." VC Abú Zabí je na programe v nedeľu 13. decembra.



Na VC Sachíru nahradil Hamiltona v kokpite George Russell, jazdec Williamsu. Dvadsaťdvaročný Brit mal obrovskú smolu, keď väčšinu pretekov bol na čele, ale v závere dostal defekt, ktorý ho obral o víťazstvo a napokon finišoval deviaty.