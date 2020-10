Hamilton dosiahol na VC Portugalska rekordné 92. víťazstvo

VC Portugalska (66 kôl, 1 kolo: 4,653, celkovo: 306,8 km):



1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1:29:56,828 hod.,

2. Valtteri Bottas(Fín./Mercedes) +25,592 sek.,

3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +34,508,

4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +65,312,

5. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri),

6. Carlos Sainz (Šp./McLaren),

7. Sergio Perez (Mex./Racing Point),

8. Esteban Ocon (Fr./Renault),

9. Daniel Ricciardo (Aus./Renault),

10. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari),

11. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo),

12. Alexander Albon (V. Brit./Red Bull),

13. Lando Norris (V. Brit./McLaren),

14. George Russell (V. Brit./Williams),

15. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo),

16. Kevin Magnussen (Dán./Haas),

17. Romain Grosjean (Fr./Haas) všetci + 1 kolo,

18. Nicholas Latifi (Kan./Williams),

19. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri) obaja + 2 kolá.



nedokončil: Lance Stroll (Kan./Racing Point)



Priebežné poradie:



1. Hamilton 256 bodov,

2. Bottas 179,

3. Verstappen 162,

4. Ricciardo 80,

5. Leclerc 75,

6. Pérez 74,

7. Norris 65,

8. Albon 64,

9.Gasly 63,

10. Sainz 59,

11. Stroll 57,

12. Ocon 40,

13. Vettel 18,

14. Kvjat 14,

15. Nico Hülkenberg (Racing Point) 10,

16. Giovinazzi 3,

17. Räikkönen 2,

18. Grosjean 2,

19. Magnussen 1,

20. Russell 0,

21. Latifi 0.



Pohár konštruktérov:



1. Mercedes – 435 bodov,

2. Red Bull – 226,

3. Racing Point – 126,

4. McLaren – 124,

5. Renault – 120,

6. Ferrari – 93,

7. AlphaTauri – 77,

8. Alfa Romeo – 5,

9. Haas – 3,

10. Williams – 0



Hamilton rýchlejší než Schumacher, po rekorde ďakoval tímu



Najviac víťazstiev v F1:



1. Lewis Hamilton (V. Brit.) 92,

2. Michael Schumacher (Nem.) 91,

3. Sebastian Vettel (Nem.) 53,

4. Alain Prost (Fr.) 51,

5. Ayrton Senna 41.

Hamiltonove víťazstvá v F1 podľa sezón:



2007: 4



2008: 5



2009: 2



2010: 3



2011: 3



2012: 4



2013: 1



2014: 11



2015: 10



2016: 10



2017: 9



2018: 11



2019: 11



2020: 8*



*-do konca sezóny je ešte 5 pretekov



Portimao 25. októbra (TASR) - Britský automobilový jazdec Lewis Hamilton na Mercedese dosiahol na Veľkej cene Portugalska rekordné 92. víťazstvo v seriáli F1. Prekonal tým doterajší zápis Michaela Schumachera z Nemecka. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Vallteri Bottas, tretí skončil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle.Hamilton je po 12. pretekoch sezóny 2020 na najlepšej ceste získať siedmy titul majstra sveta, čím by sa v počte prvenstiev vyrovnal práve Schumacherovi. Pred druhým Bottasom má v priebežnom poradí už 78 bodový náskok.Nasledujúce preteky F1 sú na programe v nedeľu 1. novembra v Taliansku.Úvod výrazne ovplyvnil dážď, ktorý nesvedčal Mercedesom. Druhého Bottasa najskôr predbehol Verstappen, no Fín krátko na to získal späť stratenú pozíciu a nakrátko sa dostal aj na prvé miesto pred Hamiltona, ktorý mal problémy udržať monopost na trati. Neistý štart favoritov využil Carlos Sainz, ktorý sa po skvelom štarte dostal zo 7. miesta až na vedúcu pozíciu. Verstappen mal jemnú kolíziu so Sergiom Perézom, ktorý sa prepadol až na poslednú priečku. Sainz sa držal na čele do 6. kola, keď ho predbehol Bottas a krátko na to aj Hamilton.V 18. kole došlo ku kontaktu Lancea Strolla s Landom Norrisom, druhý menovaný mal poškodené predné krídlo a musel do boxov. V 20. kole sa Hamilton dostal na prvú priečku a spoločne s druhým Bottasom postupne navyšovali svoj náskok. Na treťom mieste sa držal Verstappen a táto trojica napokon došla do cieľa v nezmenenom poradí. Poradie na prvých štyroch priečkach bolo napokon totožné so štartovým roštom, keďže za pódiovou trojicou prišiel do cieľa Charles Leclerc. Hamilton získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo.hlasy (zdroj: Sport 2):, víťaz: ", 2. miesto:, 3. miesto:Brit Lewis Hamilton sa po víťazstve na Veľkej cene Portugalska osamostatnil na prvom mieste v počte víťazstiev v histórii F1.povedal Hamilton.Brit ostal verný svojej rétorike po víťazných pretekoch a opäť ďakoval svojmu tímu.povedal po VC Portugalska.Hamilton potreboval na 92 víťazstiev odjazdiť iba 263 podujatí, doterajší rekordér Michael Schumacher dosiahol 91 víťazstiev z 308 pretekov.Brit vstúpil do seriálu F1 v sezóne 2007. V nej obsadil konečné 2. miesto, keď získal 109 bodov a o jediný bod zaostal za Kimim Räikkönenom z Ferrari. O dramatickej sezóne svedčal aj fakt, že rovnaký počet bodov získal aj Fernando Alonso z Ferarri. Hamilton sa v nováčikovskej sezóne dostal deväťkrát po sebe na pódium, čím stanovil nový rekord. V druhej sezóne mu už majstrovský titul neunikol, no bojoval oň do posledných pretekov. Pred Felipe Massom z Ferrari mal napokon najtesnejší náskok - 98:97 bodov.V sezóne 2009 však nenadviazal na predošlý úspech a viackrát sa umiestnil až v druhej desiatke štartového poľa. V druhej polovici sezóny mal lepšie výsledky, no napokon dosiahol iba päť pódiových umiestnení a dve víťazstvá, čo v konečnom účtovaní stačilo iba na 49 bodov a 5. miesto. Roky 2010-2013 priniesli dominanciu Sebastiana Vettela, za ktorým Hamiltonov Mercedes zaostával. Brit obsadil v tomto období tri štvrté miesta a jedno piate. Od sezóny 2014 sa však stal najväčšou hviezdou F1. Získal v nej druhý titul majstra sveta, o ktorý súperil s tímovým kolegom Nicom Rosbergom, no napokon zvíťazil presvedčivým rozdielom 384:317 bodov. V roku 2015 obhájil titul a druhý skončil opäť Rosberg.V roku 2016 Hamilton v dramatickom súboji s Rosbergom prehral a Nemec po zisku svojho jediného titulu ukončil kariéru. Od roku 2016 však nepozná F1 iného majstra než Hamiltona. Po troch celkových triumfoch v rade je v sezóne 2020 na najlepšej ceste získať aj štvrtý, celkovo už siedmy. Tým by sa vyrovnal doterajšiemu rekordérovi Michaelovi Schumacherovi. Po VC Portugalska má odjazdených 263 podujatí v seriáli F1, na ktorých získal popri 92 víťazstvách celkovo 161 pódiových umiestnení. V Portugalsku vylepšil vlastný rekord v počte okruhov, na ktorých získal pole position. Svojich 97 víťazstiev v kvalifikáciách dosiahol na 29. tratiach. Hamiltonovi sa po sezóne 2020 skončí zmluva s Mercedesom, no s veľkou pravdepodobnosťou podpíše novú. Vo veku 35 rokov neuvažuje nad podpisom dlhodobej zmluvy, no v kariére chce pokračovať aj v sezóne 2021. "Nemyslím si, že som dosiahol vrchol. Stále chcem pretekať, ale už to asi nebude trvať dlho, kým skončím. Musím sa už zamýšľať, čo bude po skončení kariéry," povedal Hamilton v rozhovore pre Sky Sports UK.