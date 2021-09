F1: Hamilton dosiahol na VC Ruska jubilejné 100. víťazstvo

Soči 26. septembra (TASR) - Brit Lewis Hamilton z Mercedesu dosiahol na nedeľňajšej Veľkej cene Ruska jubilejné sté víťazstvo v motoristickom seriáli MS F1. Na druhom mieste finišoval Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí prišiel do cieľa Španiel Carlos Sainz z Ferrari.



Víťaz kvalifikácie Norris nemal ideálny štart, keďže už v prvom kole sa cez neho dostal Sainz. Ináč bol úvod pretekov pokojný, bez kolízií. Verstappen, ale aj Bottas či Leclerc museli pre výmenu pohonných jednotiek štartovať až zo zadnej časti štartového roštu, postupne sa však prepracovávali do prvej desiatky. Norris sa vrátil na prvú priečku v 13. kole, keď sa dostal cez Sainza. Na vrchné priečky myslel aj víťaz predošlých pretekov Ricciardo, no jeho zastávka v boxoch v 23. kole trvala príliš dlho a po nej sa vrátil na trať až na 14. mieste.



Po 25. kole bol naďalej na čele Norris pred Hamiltonom a Perezom, Verstappen bol priebežne siedmy. Preteky dostali nový náboj, keď v ich druhej polovici začalo pršať. Na to doplatil priebežný líder Norris, ktorý išiel prezuť až príliš neskoro. Jeho konkurenti už mali v závere pneumatiky do dažďa a Norris v závere prišiel o prvé víťazstvo. Svoj monopost neudržal na trati, postupne sa prepadol na 7. miesto. Na prvé miesto sa v závere posunul Hamilton s výrazným náskokom na druhého Verstappena, ktorý predviedol takmer dokonalú stíhaciu jazdu.