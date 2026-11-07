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F1: Hamilton, Leclerc a Verstappen dostali v Brazílii tresty
Trest neminie ani Mexičana Sergia Pereza vo farbách Cadillacu, ktorý nasadil okrem iného aj nový kinetický motogenerátor.
Autor TASR
Sao Paulo 7. novembra (TASR) - Jazdci talianskeho tímu F1 Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc klesnú na štarte nedeľňajšej Veľkej ceny Brazílie o desať miest nižšie pre výmenu spaľovacieho motora. Piloti, ktorí absolvovali pred víkendom v Sao Paule rozhovor so šéfom stajne Fredericom Vasseurom pre ich súboj počas uplynulého víkendu v Mexiku, nasadili už piaty motor. To je o jeden viac ako povolené množstvo. Nové súčiastky pohonnej jednotky nasadzuje aj Holanďan Max Verstappen, ktorý odštartuje z chvosta štartového poľa.
Hamilton s Leclercom sa tak opäť môžu stretnúť v súboji na trati len týždeň po vyhrotenom súboji na okruhu v Mexiku City. Ich spor umožnil Verstappenovi zvíťaziť tretíkrát v prebiehajúcej sezóne, pripomenula agentúra DPA. Štvornásobný majster sveta nasadil okrem nového spaľovacieho motora aj nové turbo, výfuk a prídavné komponenty pohonnej jednotky. Verstappen už má skúsenosti so štartom z chvosta poľa v Brazílii, keď v roku 2024 vyhral v daždivej Veľkej cene zo 17. miesta, čím sa výrazne priblížil k zisku svojho doteraz posledného titulu majstra sveta.
Trest neminie ani Mexičana Sergia Pereza vo farbách Cadillacu, ktorý nasadil okrem iného aj nový kinetický motogenerátor.
Hamilton s Leclercom sa tak opäť môžu stretnúť v súboji na trati len týždeň po vyhrotenom súboji na okruhu v Mexiku City. Ich spor umožnil Verstappenovi zvíťaziť tretíkrát v prebiehajúcej sezóne, pripomenula agentúra DPA. Štvornásobný majster sveta nasadil okrem nového spaľovacieho motora aj nové turbo, výfuk a prídavné komponenty pohonnej jednotky. Verstappen už má skúsenosti so štartom z chvosta poľa v Brazílii, keď v roku 2024 vyhral v daždivej Veľkej cene zo 17. miesta, čím sa výrazne priblížil k zisku svojho doteraz posledného titulu majstra sveta.
Trest neminie ani Mexičana Sergia Pereza vo farbách Cadillacu, ktorý nasadil okrem iného aj nový kinetický motogenerátor.