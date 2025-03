F1: Hamilton na Ferrari vyhral kvalifikáciu na šprint

Šanghaj 21. marca (TASR) - Britský jazdec Lewis Hamilton na Ferrari sa stal víťazom šprintovej kvalifikácie na Veľkú cenu Číny, druhého podujatia seriálu majstrovstiev sveta formuly 1. Sedemnásobný svetový šampión využil zo situácie na trati, pole position v skrátených pretekoch si zabezpečil časom 1:30,849 min. Z druhého miesta odštartuje do sobotňajšieho šprintu úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen na Red Bulle (+0,018 s). Tretie miesto si vyjazdil Austrálčan Oscar Piastri na McLarene (+0,080).



Štyridsaťročný Hamilton štartoval z prvého miesta naposledy v roku 2023, keď si vybojoval pole position na Veľkej cene Maďarska. V Šanghaji zároveň zajazdil nový rekord trate, doterajšie maximum Michaela Schumachera z roku 2004 (1:32,238 min.) prekonal takmer o sekundu a pol. "Takýto výsledok som neočakával. Som veľmi šťastný a hrdý. Myslím si, že posledné preteky boli katastrofálne pre nás, ale vedeli sme, že v našich monopostoch je väčší výkon, akurát sme ho potrebovali dostať z nich. Prišiel som na trať, ktorú milujem. Auto ožilo od prvého kola, urobili sme skvelé zmeny a tím urobil cez prestávku fantastickú robotu, aby bolo pripravené. Som v miernom šoku, nemôžem tomu uveriť, že máme prvé miesto v kvalifikácii na šprint. Nie sú to síce hlavné preteky, ale je pred nami ešte veľa roboty. Je to dobrý krok pred pretekmi," uviedol Hamilton v televíznom rozhovore.



Víťaz jediného meraného tréningu Brit Lando Norris (McLaren) vyštartuje až zo siedmej pozície. Ťažký začiatok sezóny prežíva Novozélanďan Liam Lawson na Red Bulle, do šprintu pôjde z posledného 20. miesta. Šprint je na programe v sobotu 22. marca o 4.00 SEČ, celkovo sa ich v tohtoročnej sezóne uskutoční šesť.