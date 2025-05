Hamilton o začiatkoch: Neuvedomoval som si, aké náročné to bude

Imola 15. mája (TASR) - Britský jazdec F1 Lewis Hamilton hovoril pred VC Emilia Romagna o ťažších začiatkoch v tíme Ferrari. Pred médiami priznal, že si neuvedomoval, aké ťažké bude po dvanástich rokoch zmeniť zamestnávateľa.



Štyridsaťročný Hamilton získal šesť zo svojich siedmich titulov ako pilot Mercedesu. „Očakával som, že to bude ťažké, pretože už som raz menil tím. Ale asi som si plne neuvedomoval, aké náročné to bude, a to po všetkých stránkach,“ prezradil Brit podľa agentúry AFP. Po šiestich absolvovaných pretekoch vo farbách Ferrari ešte stále nemá na konte pódiové umiestnenie. V celkovom hodnotení je na tom lepšie aj mladík Kimi Antonelli, ktorý je jeho náhradou v Mercedese.



Ferrari plánuje v najbližšej dobe upraviť svoje monoposty. „Nevieme úplne, aký to bude mať účinok. Chceme sa však priblížiť k ostatným, v takých situáciách musíte vyskúšať všetko, čo sa len dá. V prvom rade tomu treba však naplno veriť.“