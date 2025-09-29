< sekcia Šport
Hamilton oznámil smrť psa Roscoea: Najťažšie rozhodnutie v živote
Autor TASR
Londýn 29. septembra (TASR) - Britský pretekár Formuly 1 Lewis Hamilton oznámil, že jeho pes Roscoe zomrel po niekoľkých dňoch v starostlivosti veterinárov. Sedemnásobný šampión F1 hovoril o jednej z najbolestivejších skúseností.
Hamilton vynechal minulotýždňové testovanie pneumatík, aby mohol byť so svojím psom, ktorý bol v kóme po infekcii zápalu pľúc. Roscoe zomrel v nedeľu večer. „Po štyroch dňoch na prístrojoch, počas ktorých bojoval so všetkými zvyškami síl, som musel učiniť najťažšie rozhodnutie v živote a rozlúčiť sa s Roscoeom. Nikdy neprestal bojovať, až do samého konca,“ citovala agentúra AP vyjadrenie Hamiltona.
Dvanásťročný Roscoe, ktorého Hamilton označil za svojho najlepšieho kamaráta, bol stálicou padoku F1 po väčšinu kariéry britského jazdca a na sociálnej sieti Instagram má 1,4 milióna sledovateľov. V roku 2020 zomrela Hamiltonova fenka Coco. „Aj keď som prišiel o Coco, nikdy predtým som nemusel nechať uspať psa, hoci viem, že moja mama a veľa priateľov to už zažili. Je to jeden z najbolestivejších zážitkov a cítim hlboké spojenie s každým, kto si prešiel stratou milovaného domáceho maznáčika. Aj keď to bolo nesmierne ťažké, mať ho bolo jednou z najkrajších častí života – milovať tak hlboko a byť milovaný naspäť,“ dodal jazdec Ferrari.
