Hamilton prebral zodpovednosť za kolíziu s tímovým kolegom Russellom

Dauha 9. októbra (TASR) – Britský automobilový pretekár Lewis Hamilton prijal zodpovednosť za nedeľňajšiu kolíziu na VC Kataru majstrovstiev sveta formuly 1. Sedemnásobný majster sveta vypadol po súboji so svojím tímovým kolegom z Mercedesu a krajanom Georgeom Russellom v prvej zákrute.



Hamilton dostal navyše od vedenia pretekov pokutu 50.000 eur, keďže z miesta havárie odkráčal krížom cez trať. "Je mi to veľmi ľúto voči tímu, mali sme príležitosť získať mnoho bodov," citovala Hamiltona agentúra AFP.



"Všetko sa zbehlo rýchlo, ani som veľmi nechápal, čo sa stalo. Len som cítil dotyk zozadu, George zrejme nemal kam ísť. Bol to smolný moment za ktorý prímam zodpovednosť. Pozeral som opakovaný záber, na sto percent to bola moja chyba. Ospravedlňujem sa Georgovi," povedal Hamilton.



Po kolízii bol v problémoch aj Russell, no vďaka zastávke v boxoch dokázal pokračovať a obsadil štvrté miesto. Preteky vyhral suverén sezóny Max Verstappen, ktorý si zaistil v sobotňajšom šprinte tretí majstrovský titul za sebou.