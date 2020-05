F1: Hamilton priznal, že počas karantény uvažoval o konci kariéry

Londýn 24. mája (TASR) - Britský jazdec motoristického seriálu F1 Lewis Hamilton priznal, že počas izolácie spôsobenej pandémiou koronavírusu ho napádali čierne myšlienky o konci kariéry. Tridsaťpäťročnému jazdcovi tímu Mercedes sa skončí po sezóne zmluva.



Brit získal šesť titulov majstrov sveta a iba jeden mu chýba k tomu, aby sa vyrovnal Nemcovi Michaelovi Schumacherovi. Pandémia koronavírusu ho však nezasiahla v stopercentnej psychickej pohode. "Boli dni, keď som vstal a cítil som sa neisto. Nevedel som nájsť motiváciu do ďalšej práce. Pýtal som sa sám seba, kam toto všetko speje, čo bude ďalej a či mám vôbec ďalej jazdiť," popísal svoje pocity počas karantény v rozhovore pre anglický Express.



Obhajcu majstrovského titulu napokon fanúšikovia F1 súťažiť uvidia, no Hamilton pripomenul, že myšlienkami o živote po skončení kariéry sa bude zaoberať čoraz častejšie. "Ak tieto dni nevyužijeme na osobný rast, tak potom čo robíme? Iba strácame čas sedením na zadku," vyhlásil britský jazdec.



Nová sezóna seriálu MS by mala odštartovať začiatkom júla v Rakúsku. Preteky sa budú konať bez divákov.