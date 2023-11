Hamilton rokoval v tejto sezóne o mieste v Red Bulle i Ferrari

Londýn 23. novembra (TASR) - Britský motoristický pretekár Lewis Hamilton sa v tejto sezóne zaujímal o zmluvu s Red Bullom i Ferrari. Budúcnosť sedemnásobného majstra sveta bola otázna dlhodobejšie, zmluvu s Mercedesom predĺžil v auguste do roku 2025.



Hamilton sa zaujímal o kokpit v rakúskom tíme už v januári. "V priebehu rokov sme mali niekoľko rozhovorov o Lewisovom príchode. Niekoľkokrát nás oslovil. Naposledy začiatkom roka," citovala Christiana Hornera, šéfa Red Bullu, agentúra DPA. V tíme momentálne pôsobí dominantný trojnásobný majster sveta Max Verstappen z Holandska spolu so Sergiom Perezom. Mexičanova nevýrazná forma v druhej polovici sezóny vyvoláva otázniky nad jeho budúcnosťou v Red Bulle, ako možná náhrada bol v hre napríklad Austrálčan Daniel Ricciardo.



"Neviem si predstaviť, že by Max a Lewis spolupracovali. Dynamika by nebola správna. Sme stopercentne spokojní s tým, čo máme," vysvetlil šéf Red Bullu. Verstappen získal v prebiehajúcej sezóne už tretí titul v rade, prvý ukoristil na kontroverznej VC Abú Zabí. V priamom súboji bol vtedy práve s Hamiltonom.



"Lewis sa stretol aj s Johnom Elkannom z Ferrari, myslím, že mali vážne rozhovory," doplnil Horner ohľadom 38-ročného pilota. Práve v emirátoch vyvrcholí tento víkend sezóna 2023, Hamilton skončí v celkovom hodnotení tretí za Perezom.