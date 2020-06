F1: Hamilton sa vráti za volant, Mercedes bude testovať v Silverstone

Silverstone 4. júna (TASR) - Šesťnásobný a úradujúci majster sveta motoristickej F1 Lewis Hamilton sa na budúci týždeň vráti do monopostu Mercedes. S tímovým kolegom Valtterim Bottasom absolvujú dva dni testov na okruhu Silverstone.



Tím so sídlom v Brackley niekoľko týždňov nefungoval pre pandémiu koronavírusu a jeho zamestnanci boli doma. V dejisku Veľkej ceny Veľkej Británie pôjde o prípravu na oneskorený štart sezóny, ktorý je na programe 5. júla v Rakúsku.



Pravidlá F1 neumožňujú oficiálne testovanie súčasných áut počas ročníka, no Brit a Fín zasadnú do staršieho modelu, vďaka čomu môžu najazdiť ľubovoľný počet kilometrov. "Lewis a Vallteri budú jazdiť na monoposte 2018 Mercedes W09 a tím si vyskúša protokoly pred júlovým návratom do súťažného diania," priniesol stanovisko Mercedesu portál motorsport.com.