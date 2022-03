Svetový šampión Hamilton si zmení priezvisko, pridá k nemu matkino

Dubaj 14. marca (TASR) - Sedemnásobný majster sveta v F1 Lewis Hamilton si zmení meno. Ako potvrdil v pondelok pred médiami na výstave EXPO 2020 v Dubaji, na počesť svoje biologickej matky Carmen Larbalestierovej si hodlá k svojmu priezvisku pridať aj to jej.



Tridsaťsedemročný jazdec Mercedesu povedal, že sa už čoskoro dokončí legálny proces zmeny priezviska. "Priezvisko mojej mamy je Larbalestierová a čoskoro si ho pridám ku svojmu. Nebude to ešte pred prvou VC sezóny v Bahrajne, ale čoskoro. Znamená to veľa pre mňa aj moju rodinu. Nechápem celkom celú ideu toho, že keď sa ľudia vezmú, ženy stratia priezviská," citovala Brita agentúra AFP. Hamiltonovi rodičia sa rozviedli, keď mal budúci svetový šampión len dva roky a s matkou žil až do svojich dvanástich.