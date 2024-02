Hamilton bude od roku 2025 jazdiť za Ferrari: Teším sa na novú výzvu

Berlín 1. februára (TASR) - Sedemnásobný majster sveta F1 Lewis Hamilton šokujúco prestúpil z Mercedesu k veľkému rivalovi z Ferrari. Britský jazdec po sezóne 2024 v tíme z Maranella nahradí Carlosa Sainza. Informáciu vo štvrtok večer potvrdil súčasný zamestnávateľ Hamiltona.



"S týmto tímom som prežil úžasných 11 rokov a som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli. Mercedes bol súčasťou môjho života od mojich 13 rokov. Je to miesto, kde som vyrastal, takže rozhodnutie odísť bolo jedným z najťažších, aké som kedy musel urobiť. Nastal však správny čas, aby som urobil tento krok a teším sa na novú výzvu," povedal Hamilton.



Informácie o prekvapivom prestupe v priebehu dňa priniesli televízia Sky Sports či špecializovaný portál Autosport. "Lewis si aktivoval opciu na uvoľnenie v zmluve, ktorú oznámil v auguste minulého roka. Táto sezóna bude preto jeho poslednou za ´strieborné šípy´," uviedol Mercedes vo svojom vyhlásení.



Príchod Hamiltona potvrdila aj talianska stajňa, ktorá konštatovala, že skúsený pretekár podpísal viacročnú zmluvu. "Scuderia s radosťou oznamuje, že Lewis Hamilton sa pripojí do tímu v roku 2025," napísalo Ferrari na oficiálnom účte na Instagrame.



Nová sezóna F1 odštartuje v sobotu 2. marca Veľkou cenou Bahrajnu. Hamilton pôsobí v Mercedese od roku 2013 a vlani podpísal dvojročný kontrakt do konca sezóny 2025, ten však nedodrží a v nemeckom tíme zostane len do konca nasledujúcej sezóny. Tridsaťdeväťročný pretekár predtým jazdil za McLaren, s ktorým získal prvý titul majstra sveta. V čase, keď zasadne do kokpitu Scuderie, bude mať 40 rokov.



Ferrari sa o jeho služby uchádzalo už dlhšie, no doteraz ho nedokázalo presvedčiť. Talianska stajňa nedávno oznámila, že podpísala nový viacročný kontrakt s Monačanom Charlesom Leclercom, zmluva s druhým pilotom Carlosom Sainzom však vyprší na konci tohto roka.