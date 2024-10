Hamilton v Brazílii zasadne do Sennovho legendárneho McLarenu MP4/5B

Sao Paulo 31. októbra (TASR) - Sedemnásobný majster sveta F1 Lewis Hamilton si zajazdí pred víkendovou VC Brazílie v monoposte McLaren MP4/5B. Ten patril legendárnemu brazílskemu pilotovi Ayrtonovi Sennovi, ktorého pamiatku si uctia na okruhu Interlagos.



V kokpite tohto stroja získal zosnulý Senna svoj druhý majstrovský titul v roku 1990. "Rád sem chodím, sú tu farby, Ayrton a kultúra. Nikdy by som ani nepomyslel na to, že budem môcť šoférovať Ayrtonovo auto. Už len myšlienka na to, že na ňom budem jazdiť, je emotívnym zážitkom," povedal 39-ročný Brit, ktorý je už dva roky čestným občanom Brazílie.



Senna zahynul 1. mája 1994 po smrteľnej havárii na okruhu v Imole.