F1: Hamilton vyhral VC Francúzska, ďalšie double Mercedesu

hlasy (zdroj: Sport 2)



Lewis Hamilton, víťaz: "Víťazstvá nikdy neomrzia. Bol to krásny, horúci deň. No nebolo to až také jednoduché, pri takýchto horúčavách vždy môžu prísť nejaké problémy s technikou."



Valtteri Bottas, 2.: "Lewis bol dnes jednoducho rýchlejší. Ale som pyšný na náš tím a aj na seba za dnešný výkon. Aj v kvalifikácii Lewis potvrdil výborné výkony a v samotných pretekoch bol veľmi konzistentný."



Charles Leclerc, 3.: "Mercedes bol príliš rýchly. Hoci som na konci Valtteriho naháňal, nanešťastie sa mi už nepodarilo dostať sa pred neho. Veril som si do posledných metrov, no nič to."

výsledky (53 kôl, 5,842 km/310,633 km):



1. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) 1:24:31,198 h, 2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +18,056 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +18,985, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +34,905, 5. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +1:02,796 min, 6. Carlos Sainz Jr. (Šp./McLaren) +1:35,462, 7. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo), 8. Nico Hülkenberg (Nem./Renault), 9. Lando Norris (V.Brit./McLaren), 10. Pierre Gasly (Fr./Red Bull), 11. Daniel Ricciardo (Aust./Renault) všetci +1 kolo, 12. Sergio Perez (Mex./Racing Point), 13. Lance Stroll (Kan./Racing Point), 14. Daniil Kvjat (Rus./Toro Rosso), 15. Alexander Albon (Thaj./Toro Rosso), 16. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo), 17. Kevin Magnussen (Dán./Haas) všetci +1 kolo, 18. Robert Kubica (Poľ./Williams), 19. George Russell (V.Brit./Williams) obaja +2 kolá, 20. Romain Grosjean (Fr./Haas) + 6 kôl



Priebežné poradie: 1. Hamilton 187 bodov, 2. Bottas 151, 3. Vettel 111, 4. Verstappen 100, 5. Leclerc 87, 6. Gasly 36, 7. Sainz 26, 8. Ricciardo 17, 9. Räikkönen 17, 10. Magnussen 14



Tímy: 1. Mercedes 338, 2. Ferrari 198, 3. Red Bull 136, 4. McLaren 39, 5. Renault 31



Le Castellet 23. júna (TASR) - Britský majster sveta Lewis Hamilton na Mercedese sa stal na okruhu Circuit Paul Ricard v Le Castellet suverénnym víťazom nedeľnej Veľkej ceny Francúzska automobilov F1. Päťnásobný svetový šampión si tak poistil post lídra celkovej klasifikácie. Druhé miesto obsadil jeho oddielový kolega Valtteri Bottas z Fínska so stratou 18 sekúnd, tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari.Aj na ôsmom podujatí sezóny sa tak z triumfu tešil jazdec Mercedesu, pre Hamiltona to bolo šieste víťazstvo v sezóne, resp. pre Mercedes šieste double v sezóne. Tridsaťštyriročný Brit na VC Francúzska zopakoval minuloročný triumf, celkovo ich má v kariére na konte už 79. Hamilton dominoval spôsobom štart-cieľ a nadviazal na triumf na predchádzajúcej VC Kanady, kde síce prekročil cieľovú čiaru druhý, ale po 5-sekundovej penalizácii Nemca Sebastiana Vettela na Ferrari zvíťazil. Vettel vo Francúzsku skončil 5., keď sa pred ním umiestnil Holanďan Max Verstappen (Red Bull). Mercedes tiež vyrovnal zápis z roku 2016 desiatym triumfom za sebou na VC. Rekord seriálu patrí Ferrari, ktoré v rokoch 1952 až 1953 ovládlo 14 pretekov v sérii.Odštartovalo sa bez problémov, Hamilton si pred Bottasom udržal post lídra z kvalifikácie, Nemec Sebastian Vettel na Ferrari bol siedmy, rovnako ako v kvalifikácii. Až v 5. a 7. kole sa dostal pred jazdcov McLarenu Landa Norrisa a Carlosa Sainza na 5. miesto. Mercedes si postupne vybudoval pohodlný náskok. Tímové taktiky zväčša určili len jednu plánovanú zastávku v boxoch a rozhodnúť tak mohol len stav pneumatík.V 25. kole ich Hamilton vymenil a dokázal sa vrátiť na trať aj pred Vettelom, ktorý sa k tomuto kroku rozhodol v nasledujúcom kole a vrátil sa na piate miesto. Hamilton bol suverénny, stále sa mu darilo zvyšovať náskok, Bottas držal Leclerca na dištanc. Hoci sa v záverečných troch kolách dostal Monačan tesne za Fína, už ho predstihnúť nedokázal a nudný priebeh pretekov aspoň trošku nezdramatizoval.Extra bod za najrýchlejšie kolo pretekov zaknihoval Vettel, ktorý sa pred koncom zastavil v boxoch pre nové gumy. Hamilton vedie celkové hodnotenie už o 36 bodov pred Bottasom a o 76 pred Vettelom, smeruje tak za šiestym titulom majstra sveta. Do konca seriálu MS zostáva ešte 13 Veľkých cien.Daniela Ricciarda dodatočne po pretekoch potrestali po nebezpečnej jazde dvoma päťsekundovými trestami, pre ktoré prišiel o siedme miesto a prepadol sa na jedenástu priečku. Siedmy skončil Räikkönen, ôsmy Hülkenberg, deviaty Norris a desiaty Pierre Gasly.Seriál F1 bude pokračovať 30. júna Veľkou cenou Rakúska.