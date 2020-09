Hamilton získal na VC Toskánska 90. víťazstvo

Na snímke britský pilot formuly 1 Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Toskánska F1 na okruhu Mugello v Scarperii 13. septembra 2020. Foto: TASR/AP

VC Toskánska (59 kôl, 1 kolo: 5,245 km, spolu: 309,5 km):



1. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes),

2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +4,880 s,

3. Alexander Albon (V.Brit./Red Bull) +8,064,

4. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) +10,417,

5. Sergio Perez (Mex./Racing Point) +15,650,

6. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +18,883,

7. Daniil Kvjat (Rus./AlphaTauri) +21,756,

8. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +28,345,

9. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) +29,770,

10. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +29,983,

11. George Russell (V.Brit./Williams) +32,404,

12. Romain Grosjean (Fr./Haas) +42,036



nedokončili: Esteban Ocon (Fr./Renault), Carlos Sainz (Šp./McLaren), Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Kan./Williams), Kevin Magnussen (Dán./Haas), Max Verstappen (Hol./Red Bull), Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri), Lance Stroll (Kan./Racing Point)

Mugello 13. septembra (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Toskánska, deviatom podujatí seriálu F1. Druhý prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Valtteri Bottas. Tretí finišoval Alex Albon na Red Bulle, pre ktorého to bolo prvé pódiové umiestnenie v kariére.Preteky nedokončilo až osem jazdcov vrátane všetkých troch, ktorí obsadili pódiové priečky na predošlej VC Talianska (Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lance Stroll). Veľkú cenu poznačilo viacero kolízií, dvakrát došlo k opätovnému reštartu zo štartového roštu.Pre Hamiltona, ktorý získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo, to bolo 90. víťazstvo v kariére a na vyrovnanie rekordu Michaela Schumachera potrebuje už iba jeden triumf. Hamilton je zároveň líder priebežného poradia MS F1. Pred druhým Bottasom má náskok 55 bodov.Oslava jubilejnej 1000. Veľkej ceny pre Ferrari sa talianskej stajni príliš nevydarila. Leclerc skončil na ôsmom mieste, Vettel finišoval ako desiaty.VC Toskánska bola prvá v aktuálnej sezóne, na ktorú mohli prísť aj diváci, na okruhu ich bolo približne 3000. Seriál F1 bude pokračovať ďalšími pretekmi v nedeľu 27. septembra, keď je na programe Veľká cena Ruska.Už od prvých metrov bolo na trati mimoriadne rušno. Skvele odštartoval Bottas, ktorý sa dostal pred Hamiltona. Verstappen i Sainz skončili po kolízii v štrkovej zóne a Gasly v bariére. Safety car, ktoré malo na počesť 1000. pretekov stajne Ferrari červenú farbu, išlo na trať už v prvom kole. O päť kôl kolidovali v cieľovej rovinke Magnussen, Giovinazzi, Sainz i Latifi a pre všetkých sa preteky skončili. Rovnako ako na minulotýždňovej VC Talianska videli jazdci červené vlajky a zašli do boxov. Pretekári absolvovali v 10. kole pevný reštart zo štartového roštu, pričom rovnako ako na VC Talianska absolvovali aj zahrievacie kolo. Hamilton vrátil Bottasovi predbehnutie z úvodu podujatia a dostal sa na prvú priečku. Leclercov monopost strácal výkon a Monačan sa z nádejnej tretej priečky postupne prepadol. Na čele jazdil Hamilton, ktorý nestratil pozíciu ani po prezutí v 33. kole. Za ním bol Bottas a o výbornú tretiu priečku bojoval Ricciardo. V 45. kole sa Sainz roztočil v jednej zo zákrut po tom, čo mu praskla pneumatika a po náraze do bariéry sa pre neho preteky skončili. Opäť zaviali červené vlajky, pretekári si druhýkrát oddýchli v boxoch a pokračovali až po ďalšom "" reštarte zo štartového roštu. V závere si Mercedesy postrážili svoje pozície a tretieho Ricciarda predbehol Albon, ktorý využil systém DRS.Lewis Hamilton, víťaz: "Valtteri Bottas, 2. miesto: "Alexander Albon, 3. miesto: "